南韓工會罷工持續 通用汽車警告：可能將撤出南韓

自今年 10 月 30 日以來，南韓通用汽車工人每日進行數小時的罷工，要求公司取消依據 2018 年協議的薪資凍漲措施，對此，通用汽車 (GM-US) 警告表示，若罷工情況持續，有可能將撤出南韓。

通用汽車國際業務總裁 Steve Kiefer 表示，罷工行動已經使該公司損失了約 1.7 萬輛的汽車產量，到本週末，很可能將達到 2 萬輛。Kiefer 也表示，在疫情衝擊下，南韓通用汽車損失的產量達到 6 萬輛，除非能夠重新補上產量的缺口，否則南韓通用汽車將難以在今年扭虧為盈。

Kiefer 說道：「短期內，由於汽車產量缺乏，我們基本上受到箝制，這將會對短期財務產生重大影響。」

Kiefer 也指出，當地的罷工行動使得公司基本上很難再向南韓分配或進行更多投資或帶來新產品，很可能將因此導致通用汽車在南韓失去競爭力。「到目前為止，我們對能夠繼續在該國進行投資失去了信心。如果我們不能在未來幾週內解決罷工問題，將產生長期的影響。」Kiefer 說道。他也表示，通用汽車在亞洲還有其他選擇，包括中國，中國每年生產近 500 萬輛汽車。

通用汽車每年在南韓生產多達 50 萬輛汽車，其中包括受歡迎的 Chevrolet Trailblazer SUV 在內，許多汽車生產後運往美國。通用汽車在南韓擁有約 12,000 名員工。

據南韓通用汽車的財報顯示，2019 年營業虧損為 3,320 億韓元 (3.008 億美元)，好於去年同期的虧損 6,150 億韓元。