中國電動汽車商蔚來股價瘋漲 市值已超過通用汽車

在投資人瘋搶電動汽車股票之下，中國電動汽車製造商蔚來汽車 (NIO-US) 的市值，已經比擁有 112 年歷史的通用汽車公司 (GM-US) 還高。

蔚來汽車週四 (5 日) 大漲 12%，其市值已經超過 560 億美元，而通用汽車的市值為 530 億美元。

NIO 股價 (鉅亨圖表)

儘管兩家公司現在的估值相似，但其基礎業務的規模相差甚遠。成立接近 6 年的蔚來汽車，自 2018 年交付首款汽車以來，共計售出 63343 輛其現有的 3 款電動汽車，而通用汽車僅在 2019 年就售出 290 萬輛汽車和卡車。

但投資人願意為一家僅專注於電動汽車的公司支付高昂溢價，看好未來 5 年中國電動汽車普及率強勁成長。

對電動汽車製造商的追逐，起自特斯拉，儘管有疫情影響，特斯拉在 2020 年成功將生產線產量提高至每年近 50 萬輛，從而帶來股價的飛速成長。近幾週以來，蔚來汽車也見到相似的現象。

蔚來汽車最近利多不斷，包括跨越關鍵的銷售里程碑、在中國電動汽車領域的新一輪推進，以及拜登當選總統的可能性增大。僅本週，公司股價就上漲了近 28%。

蔚來汽車成長潛力也得到華爾街分析師的肯定，花旗週四將其目標價提高至 46.4 美元。摩根大通上個月的報告指出，蔚來有機會成為中國品牌在高階市場的長期贏家。