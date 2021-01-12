〈美股早盤〉主要指數狹幅震盪 美債殖利率續攀10個月新高

市場持續關注美國大規模財政刺激，以及國會對總統川普的彈劾行動。美股週二 (12 日) 開盤平淡，主要指數狹幅震盪，道瓊工業指數小跌 11 點或 0.04%，標普 500 指數小漲 0.1%，那斯達克指數與費半均漲 0.4%。10 年期美債殖利率續攀至去年 3 月以來高點。

週一 (11 日) 美國眾議院民主黨提出一項彈劾條文，指控川普煽動暴亂，眾議院程序委員會主席 Jim McGovern 表示，總統川普的彈劾案將在週三提交表決，預計彈劾條文將在眾院順利通關。

另外，美國財政部將於週二及週三分別標售規模 380 億美元的 10 年期公債與 240 億美元的 30 年期公債，被視為對市場情緒的考驗。

對於拜登財政刺激與拋售公債的預期持續推高美債殖利率，10 年期美債殖利率升至 1.165％，創下去年 3 月以來最高水平。

摩根大通 (JPM-US)、花旗集團 (C-US) 等大型銀行財報季即將在本週五 (15 日) 開跑。Refinitiv 數據顯示，標普 500 指數公司去年第 4 季營收預計年減 9.8％，並在今年初反彈，今年第 1 季企業營收預計年增 16.4％。

截至台北時間週二 (12 日)22 時許：

道瓊指數下跌 11.07 點或 - 0.04%，暫報 30997.62 點

那斯達克上漲 48.21 點或 0.37%，暫報 13084.64 點

標普 500 指數上漲 4.93 點或 0.13%，暫報 3804.54 點

費半上漲 11.42 點或 0.38%，暫報 2981.33 點

台積電 ADR 上漲 0.71% 至每股 123.47 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.165%

紐約輕原油上漲 1.00% 至每桶 52.77 美元

布蘭特原油上漲 1.11% 至每桶 56.28 美元

黃金下跌 0.65% 至每盎司 1838.70 美元

美元指數上漲 0.10% 至 90.54 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

沃爾瑪 (WMT-US) 早盤上漲 1.03％，至 148.81 美元。

沃爾瑪宣布將與創投公司 Ribbit Capital 合力創建一家金融科技新創，助其拓展金融服務業務。

外媒報導指出，新公司將由沃爾瑪控股，董事會成員包含沃爾瑪財務長 Brett Biggs 與美國區總裁 John Furner，且還將額外任名獨立的產業專家。未來不排除收購其他金融科技公司或展開更多合作。

Zoom(ZM-US) 早盤上漲 0.27％，至 338.62 美元。

Zoom 宣布將發行價值 15 億美元的新股，並由摩根大通擔任獨家承銷商，具體發行價格、規模與條款則尚未確定。Zoom 於呈交 SEC 文件指出，籌集資金將作為一般公司用途。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤下跌 0.37%，至 1749.86 美元。

Youtube 競爭對手 Rumble 週一向加州聯邦法院提起反壟斷訴訟，指控 Google 濫用搜尋引擎主導地位，為自家影片服務 Youtube 提供不公平的競爭優勢，並稱 Google 行為導致該公司損失大量廣告收入和用戶。

每日關鍵經濟數據：

美國 12 月 NFIB 小企業信心報 95.9，預期 100.3，前值 101.4

台北時間晚間 23:00 將公布美國 11 月 JOLTs 職位空缺數，前值 665.2 萬

美國 NFIB 小企業信心指數 (圖：Investing.com)

華爾街分析：

隨著美股財報季將至，M&G Investment 多重資產投資組合經理 Maria Municchi 認為，相較於去年，企業收益有望恢復，並稱刺激措施將支持部分營收增長。

針對川普彈劾行動，Municchi 表示，這種衝突可能導致短期股價波動，但最終對投資人影響有限，與現階段的疫情相比，這只是一個小插曲。