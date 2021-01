家機市占第一！任天堂Switch去年中國銷量破百萬

任天堂 (Nintendo) 中國的合作夥伴騰訊 (Tencent) 周一 (11 日) 表示,自 2019 年底任天堂在龐大的中國市場推出 Switch 至今,總銷售量達到 100 萬台,超越同期間 Sony PS4 和微軟 Xbox One 的總和。

任天堂於 2019 年 12 月與中國最大遊戲、社交媒體騰訊合作在中國推出 Switch,以擴大 Switch 銷售範圍。

研調 Niko Partners 表示,騰訊的官方數據顯示,任天堂憑藉著 Switch 已經超越微軟 (MSFT-US) 和 Sony,成為中國最大的遊戲機品牌。

Niko Partners 分析師 Daniel Ahmad 表示,任天堂 Switch 的 100 萬台銷量比同期間 Sony PS4 和微軟 Xbox One 的總和還要大。

去年初遊戲數量限制以及疫情拖累 Switch 中國的銷售量,隨後除了經濟復甦提振需求外, 9 月推出的家庭健身遊戲「Ring Fit Adventure」更進一步拉高 Switch 的銷量。

任天堂預測,截至 2021 年 3 月的 2020 年會計年度中,全球 Switch 的銷量將達到 2400 萬台。

中國遊戲市場中,相對於手機遊戲,家用遊戲機遊戲仍被視為利基市場,其中一大原因來自於家機市場的買賣受中國政府所監管。

作為中國遊戲代理商,目前騰訊已在 Switch 平台發行 13 款遊戲,不過「塞爾達傳說:曠野之息」 (The Legend of Zelda: Breath of the Wild) 和「動物森友會」等熱門遊戲仍尚未獲得批准。

Niko Partners 預測,有 Switch 的成功經驗,加上下一代家機即將發布,2024 年中國的家用遊戲機市場營收將達到 21.5 億美元,是 2019 年的 2 倍。

分析師 Ahmad 表示,在中國 Switch 發行的遊戲多數都來自本地遊戲開發商,中國市場對任天堂至關重要,因為中國還沒有建立家用遊戲機文化,對任天堂而言不啻是大好成長契機。