電玩股正夯！除了微軟、索尼 還能選哪家？分析師：任天堂！

新冠疫情期間，大眾因應防疫需求而在家時間大為延長，隨著消費者支出轉向居家娛樂而非旅遊項目，電玩產業大為受惠，Jefferies 分析師認為，日本電玩公司任天堂股票可望持續上漲。

微軟 (MSFT-US) 和索尼 (SNE-US) 今年 11 月準備推出新一代高性能遊戲主機，因此備受關注，但其實任天堂的 ADR 過去一年來上漲了 45%，因受益於疫情，任天堂的 Switch 主機提高了其生命週期中的銷售量，例如鉅作《集合啦！動物森友會》、《超級瑪利歐：3D 全明星》創下驚人預購成績。

Jefferies 分析師 Atul Goyal 週四報告指出，在大眾節省下通勤與休閒旅遊的時間與開銷，並將其重新分配之際，任天堂闔家適宜的電玩遊戲讓任天堂處於「獨特的受益位置」。他認為這樣的趨勢將持續未來 6 至 12 個月。

「這個假期可能是最大且有史以來最賺錢的假期 (包括下一代主機的推出)，話雖如此，每月或每半月輪動交易 (變成周期性股票) 的風險仍存在。」

在疫情大流行之前，Goyal 預期 Switch 的獲利周期會在 2021 財年第三季至 2022 財年之間達到頂峰，現在他認為居家辦公趨勢已經讓任天堂的成長機會又延長了一年。

「在沒有新增的需求推動下，Switch 的獲利周期會在明年初有觸頂的風險，且幾乎沒有時間來擁抱非主機平台以推動獲利超過其周期性頂峰。但隨著這頂峰被往後推置後，任天堂與其信徒有更多時間來期待任天堂製定戰略來發展其非主機業務。」

Goyal 將任天堂股票評級自「持有」調升至「買進」，並將其目標價自 57.54 美元調升至 82 美元。他也將 Konami Holdings (9766-JP) 股票評級調升至「買進」，原因也是類似的電玩股趨勢。

任天堂週四下跌 1% 至 68.89 美元，今年迄今上漲 38%。