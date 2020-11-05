〈財報〉任天堂H1繳出亮眼成績 財測全面上修

日本電玩大廠任天堂 (7974-JP) 週四盤後公布了最新財報。根據該公司 2020 年度 (至 2021 年 3 月) 上半年的合併財報，H1 營業利益報年增 209.3% 至 2914 億日圓，年度財測預估營業利益將出現年增 27.7% 至 4500 億日圓。

任天堂股價週四 (5 日) 收在每股 57910 日圓，較上個交易日上揚 2.17% 或 1230 日圓。

任天堂股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於日本會計準則的 H1 財報關鍵數據：

營收報年增 73.3% 至 7695 億日圓。

營業利益報年增 209.3% 至 2914 億日圓。

經常利益報年增 249.3% 至 2974 億日圓。

歸屬公司股東純益報年增 243.6% 至 2131 億日圓。

關於上半年的 Switch 平台遊戲銷售表現，7 月上市的《紙片瑪利歐：摺紙國王》賣出 282 萬套，還有 9 月上市的《超級瑪利歐 3D 收藏輯》賣出 521 萬套、後市表現看好。上年度的《集合啦！動物森友會》也在 H1 賣出 1427 萬套 (累計 2604 萬套)。

Switch 主機也在熱門遊戲牽引下銷量大增，其他遊戲廠商所發行的遊戲也同樣出現大幅成長。H1 包含其他廠商的遊戲在內，共有 20 款遊戲銷量破百萬。

H1 遊戲主機銷量報 1253 萬台、年增 80.9%；軟體銷量報 1 億 25 萬套、年增 71.4%。軟、硬體均出現大幅成長。

有關 Nintendo Switch Online 線上服務業務方面，H1 營收報 1715 億日圓、年增 139.4%。

行動業務 (Mobile Business) 方面，由於有許多玩家持續利用在上年度前所公開的 APP，行動、IP 的相關收入也達到 267 億日圓、年增 33.9%。

而在 H1 營收的 7695 億日圓當中，有 5964 億日圓來自日本之外的海外市場、海外營收占了 77.5%。

基於日本會計準則的年度財測關鍵數據：

營收預估年增 7.0% 至 1.4 兆日圓。(先前預測年減 8.3% 至 1.2 兆日圓)

營業利益預估年增 27.7% 至 4500 億日圓。(先前預測年減 14.9% 至 3000 億日圓)

經常利益預估年增 22.1% 至 4400 億日圓。(先前預測年減 19.5% 至 2900 億日圓)

歸屬公司股東純益預估年增 16.0 % 至 3000 億日圓。(先前預測年減 22.7% 至 2000 億日圓)

所有的財測數據都作出大幅上修。熱門系列遊戲《皮克敏 3 豪華版》還有《瑪利歐賽車實況：家庭賽車場》在 10 月上市，配合瑪利歐兄弟 35 週年活動的《超級瑪利歐 3D 世界＋ 狂怒世界》也即將在 2021 年的 2 月上市。

另外，《寶可夢 劍／盾》的第二波新增下載內容《冠之雪原》也在 10 月推出，遊戲廠商們也都努力推出內容豐富的遊戲內容。

Switch 主機的年度銷售目標上修至 2400 萬台 (原先目標 1900 萬台)，Switch 平台軟體的年度銷售目標上修至 1.7 億套 (原先目標 1.4 億套)。

年度配息預估每股 1260 日圓，較原先預測的 420 日圓作出上修。