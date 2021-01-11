三大法人趁聯電跳電狂掃貨 外資連7天在台指期佈空單

台股今 (11) 日漲 93.35 點，收在 15557.3 點。外資賣超 15.86 億元、投信買超 2.62 億元、自營商賣超 5.75 億元，三大法合計賣超 18.99 億元。三大法人都趁聯電力行廠區跳電事件之際大舉加碼聯電，其中外資和投信都掃貨聯電居冠，自營商也買超聯電第二名。

台指期部位方面，外資今天持續增加淨空單 3518 口，使得外資淨空單未平倉口樹擴增至 18844 張，已是連續 7 天在台指期偏空操作。

外資買超前 10 名為聯電 22,111 張、欣興 15,850 張，為「唯二」獲得萬張買超個股，其餘依序為日月光投控、景碩、台新金、凌陽、中壽、南亞、京元電子、強茂。

外資賣超前 10 名為群創 33,858 張、華邦電 18,363 張、新光金 15,013 張、長榮 11,994 張、華頓 S&P 布蘭特正 2 遭賣 11,608 張、南亞科 10,586 張，其餘為國泰金、華航、台積電、彩晶。

投信買超前 10 名為聯電、鴻海、華新科、欣銓、景碩、晶技、日月光投控、佳邦、元大金、旺矽。

投信賣超前 10 名為寶成、台半、陽明、旺宏、金像電、裕隆、元晶、東和鋼鐵、國喬、世紀鋼。

自營商買超前 10 名為元大高股息 17,202 張、聯電 12,864 張，其餘為長榮、國泰臺灣加權反 1、友達、群創、陽明、元大金、中信中國 50、彩晶。

自營商賣超前 10 名為國泰台灣 5G + 減碼 27,027 張，其餘為元大台灣 50 反 1、元大 S&P 黃金正 2、元大未來關鍵科技、元大美元指數正 2、華邦電、開發金、元大滬深 300 正 2、元大道瓊白銀、南亞科。

整體來說，台股今天又收最高點，已連續 10 天迭創新高，儘管台股中長線仍看好，但短線因加權指數與 10 年線乖離過大，外資在連續兩天大買百億元之後，今天轉為小幅買超，且在台指期也連續佈空單，預期 1 月中下旬到農曆年前，台股走勢將震盪加劇，要提防漲多回馬槍。