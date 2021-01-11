台股站上15500點續創高 三大法人多空交戰賣超18.99億元

台股今 (11) 日盤中回檔整理，但隨著聯電、聯發科股價走強，鴻家軍也強力撐盤，帶動加權指數尾盤拉高，上漲 93 點，收 15557 點，改寫歷史新高紀錄，成交值近 3236 億元，在多空交戰下，三大法人合計賣超 18.99 億元。

觀察籌碼面，外資終結連二日大買台股，今天反手調節 15.92 億元；投信轉為買超 2.62 億元；自營商與外資同調，共賣超 5.74 億元，三大法人合計賣超 18.99 億元。

台積電今日早盤回檔修正，不過，終場前獲買盤進場，股價翻紅漲 0.7%，收 584 元續創天價，台積電 14 日將舉行法說會，市場看好今年資本支出可望提升至 220 億美元，相關概念股受到買盤青睞，包括帆宣、弘塑、京鼎、辛耘、精測等均強勢表態，漲幅達 2-4%。

鴻海面臨漲多回檔壓力，終場跌 0.5%，仍站穩百元之上，鴻海旗下機殼大廠鴻準，傳出已完成電動車輕量化關鍵的鋁合金車殼技術開發，成功打入 BMW 供應鏈，激勵股價跳空漲停，創近 1 年來新高，具電動車題材的廣宇同步亮燈漲停，此外，建漢、乙盛 - KY、台揚、樺漢等也相當強勢，整體鴻家軍買氣熱絡。

聯電竹科力行廠區上周發生跳電，影響少量產能，目前大致已完成復工，激勵股價開低走高，終場漲逾 4%，收 50 元。

高價股再掀比價效應，股后矽力 - KY 延續上周漲勢，今日大漲逾 3%，衝上 2650 元；祥碩去年營收 69.87 億元，年增 86.5%，續創歷史新高，今日同步漲近 3%；整體 IC 設計族群買氣熱絡，除了立積亮燈漲停外，瑞昱、敦泰、智原、創意、新唐、凌通等漲勢也不俗。

航運族群再度揚帆，貨櫃航商長榮去年 12 月合併營收衝上 245.8 億元，月增 24.7%，年增 58.81%，創單月新高，推升去年合併營收衝破 2000 億元，年增 9%，寫下新里程碑，今日股價強漲逾半根停板，陽明、萬海也有 3-4% 的漲幅，中航、慧洋 - KY 亮燈漲停。