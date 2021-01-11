台股飆高 散戶大軍交易人數突破338萬 八年來新高

台股去 (2020) 年在權值股王台積電 (2330-TW) 帶領指數站上歷史新高 14732 點亮麗封關，指數創高也提高投資人進場意願，根據證交所統計，截至去年第 4 季，單季金額超過 5 億元的大戶或與成交金額低於 1 億元散戶交易人數分別達 2041 人、338 萬人，同步創下 8 年來新高。

台股去年首季雖有疫情衝擊，拖累指數跌破 10 年線，所幸在國安基金進場救援下，以及台積電帶領半導體領軍多頭上攻，指數在第 4 季攻上萬四後屢創新高，提振大戶與散戶進場意願，交易人數同步站上 8 年來新高。

其中，去年單季成交金額超過 5 億元的大戶，呈現逐季增加趨勢，首季交易人數 1216 人，第 3 季隨指數攻高突破 2000 人，第 4 季交易人數達 2041 人。

至於單季交易金額介於 1 億元到 5 億元之間的中實戶，去年前三季交易人數也逐季攀升，交易人數在第 3 季突破 2 萬人次後，第 4 季略為縮減降至 20506 人。

不只大戶積極進場交易，在指數攻高、交投熱絡帶動下讓散戶也勇於進場，去年上半年交易人數平均約 280 萬人次，去年第 3 季起交易人數一舉突破 300 萬人次，截至去年第 4 季交易人數攀升至 338 萬人次。