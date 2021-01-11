蔚來創辦人李斌：特斯拉不是真的降價 而是只值那個價

中國電動車廠蔚來 (NIO-US) 上周六發表首款新電動轎車 ET7，售價 44.8 萬元 (人民幣，下同)，比起中國製特斯拉 Model Y 降至 33.99 萬元，外界認為蔚來定價過高應該調降。對此，蔚來創辦人李斌表示，特斯拉不是真的降價，而是本來就值那麼多。

今年一開年，特斯拉就宣布開賣中國製 Model Y，而且售價大跳水，長續航版從 48.8 萬降到 33.99 萬，高性能版更一口氣調降 16.51 萬元。消息一出，Model Y 訂單飆破 10 萬輛，官網一度當掉，門市也被擠爆。

作為中國本土品牌的蔚來，9 日重磅推出首款具備自動駕駛系統、續航里程逾 1,000 公里的 ET7 轎車，且採用 150KWh 的固態電池，售價人民幣 44.8~52.8 萬元，預計在 2022 年第一季進入市場銷售。

當晚直播發表會上，網友紛紛評論「什麼給你的勇氣」、「Model Y 我來了」、「這車不涼天地難容」，顯然這麼高的售價確實嚇到不少人。外界也開始質疑，蔚來產品定價高於特斯拉，認為應該降價。

李斌昨日在媒體溝通會上回應此事，稱特斯拉一直是按成本定價的邏輯，成本下降價格就下降，特斯拉銷售 1 萬台車時就 20% 的毛利率，一直到現在毛利率還是逾 20%，這意味著特斯拉降價不是真的降價，而是本來就只值這麼多。

李斌進一步指出，蔚來 ET7 的競爭對手是 BMW 7 系、賓士 S 和奧迪這類高端品牌，長期競爭對手是蘋果，如果真的和特斯拉競爭，那也是與 Model S 競爭。

李斌還說，蔚來要做的是，讓買同樣價位汽油車的用戶，轉來買蔚來的電動車。蔚來聯合創始人兼總裁秦力洪補充表示，特斯拉是要做電動化時代的福特，蔚來是要做電動化時代的 BBA(BMW、BENZ、Audi)。

市場人士認為，蔚來汽車此次的新車發布會很有深意。例如 150kWh 的電池能使續航里程達到 1000 公里，解決了純電動車續航方面的問題，但是交付時間要等到 2022 年第四季度。在這個漫長的等待時間中，無疑拉高了市場對其產品的期望值，增加了蔚來在市場上的熱度，為蔚來吸引更多的資本投入。