歐元區1月投資者信心指數高於市場預期 創近1年來新高

根據市場研究機構 Sentix 在週一 (11 日) 發布的一項調查顯示，在市場預期新冠肺炎疫苗持續發展有望帶動市場復甦的情形下，歐元區 1 月份投資者信心指數增漲超出預期，並創下 2 月份以來新高。

數據顯示，經季節調整後，歐元區今年 1 月投資者信心指數近一年來首次升至正值，從 12 月的 - 2.7 升至 1.3，並高於市場預期的 0.7，並且連續兩個月上升，為去年 2 月以來最高。

期間內，現況指數由前值的 - 30.3，續改善至 - 26.5，創下去年 3 月以來新高，預期指數則由前值的 29.3，續升至 33.5，創下新高。

Sentix 在一份聲明中表示，如今已有更多的疫苗獲得批准，投資者顯然預期疫苗接種將有助於終結束對經濟帶來的衝擊以及個人自由的限制。

歐洲中央銀行在 12 月增加了貨幣刺激措施，將緊急資產購買計劃規模由此前的 1.35 兆歐元擴大至 1.85 兆歐元，購債至少持續至 2022 年 3 月，力求使公司和家庭的借貸成本保持較低水平，各國政府也保證繼續提供支持。

歐盟經濟專員 Paolo Gentiloni 表示，儘管德國和荷蘭等國在新一波防疫封鎖下迎來嚴峻的冬季，恐在短期內抑制國內需求，不確定性也仍然存在。但是總體來說，可以期待第一季出現復甦的跡象，但是仍然伴隨很高的風險。