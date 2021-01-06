南韓食品出口受益於疫情 去年生鮮及加工食品皆創新高

肺炎疫情造成景氣低迷，但是南韓去 (2020) 年的農產品與食品出口卻創下歷史新高。水果風味泡麵、專供素食者享用的泡菜等，這類迎合在地市場、於南韓國內無法見到的商品都立下大功。

南韓《朝鮮日報》6 日 (週三) 報導，根據南韓農林畜產食品部說法，該國去年的農產品、食品出口額報年增 7.7% 至 75.7 億美元，創下新高紀錄。韓式泡菜、水果等生鮮農產品，還有泡麵、韓式辣椒醬等加工食品的出口皆出現增長。

生鮮農產品的出口年增 3.4% 至 14.3 億美元，加工食口的出口年增 8.8% 至 61.4 億美元，皆創下歷年新高。

特別是出口到美國的金額達到 12.1 億美元，超越對中國出口的 11.4 億美元，是自 2007 年以來相隔 13 年的首度現象。去年對美出口激增 38%，對中出口只增加 2.9%。

南韓去年的整體出口年減 5.4% 至 5128.5 億美元，連續兩年出現衰退。在如此情況下，韓國食物 (K Food) 的出口創下歷史新高，南韓農林畜產食品部對此表示「是徹底努力在地化的成果」。

比方說，廠商研發出專供素食者享用的泡菜，還有罐裝的泡菜等都博得好評。去年的泡菜出口量年增 37.6% 至 1.445 億美元。韓國代表性加工食品的泡麵也迎合在地人的喜好，例如韓國龍蝦口味、還有水果風味泡麵，就在美國市場大受歡迎。

也有分析指出，疫情帶動了韓國食品出口擴張。全世界更加注重健康，韓國人參出口增加 9.3%。也由於在家時間普遍拉長，可立即上桌的米食加工品 (例如辣炒年糕、粥品等) 也受到人們歡迎。加上「韓流」帶動了韓國餐飲文化熱潮，南韓農林畜產食品部的官員表示有愈來愈多的外國人嘗試著自己烹調韓國料理，這也使得韓式辣椒醬出口增加 35.2% 等，味噌、醬料類的出口成長也進逼 1000 萬美元規模。