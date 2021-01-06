韓股KOSPI首度越過3000點 散戶扮演助漲角色

南韓股市 KOSPI 指數周三 (6 日) 早盤突破 3000 點，為史上首次突破這一里程碑，但隨後與亞股普遍走弱，最終收跌，未能站穩此一關卡。

KOSPI 指數收盤下跌 22.36 點或 0.75%，報 2968.21 點，盤中最高來到 3027.16 點。

走出亞洲金融危機

基準指數 KOSPI 於 1983 年 1 月 4 日正式推出，在 80 年代中期蓬勃發展，於 1989 年 3 月 31 日首度突破 1000 點。之後，在 1998 年 6 月 16 日出現史上最嚴重的崩跌，起因為亞洲金融風暴，並讓指數一度低至僅 280 點。

但隨著南韓經濟復甦，以及在中國經濟復甦下與其密切往來，KOSPI 重新反彈，投資基金的普及也幫助股市走高，並在 2007 年中首度突破 2000 關卡。

在穩定於 1800-2200 點範圍數年之後，由於晶片出口活躍，幫助 KOSPI 在 2017 年 10 月 30 日突破 2500 點大關。此後遇上美國為首的貿易保護主義和美中貿易爭端，韓股表現低迷，KOSPI 呈區間整理。

2020 年受疫情影響，KOSPI 在 3 月 19 日跌至 1457.64 點，但隨後反彈並收於 2873.47 點，全年上漲 31%，為本次攻越 3000 點奠定基礎。

散戶扮關鍵角色

但金融專家稱，如果沒有散戶的激情投入，不可能實現如此巨大的反彈。

在去年 3 月 1 日至 12 月 30 日期間，個人投資者在主要交易所淨買入了價值 38.1 兆韓元 (351 億美元) 的本地股票，而外國人則淨買入 21.5 兆韓元，機構淨賣出 8.2 兆韓元。

分析人士說，散戶助長外資對南韓股市的重新估值，並淨買入韓股。

Hana Financial Investment 的分析師 Lee Jae-sun 表示，新的里程碑意味著投資者現在對南韓市場的看法有所不同，隨著股息支出的增加和股東回報政策的改善，韓股所謂的貼現風險在減少。

三星證券分析師 Seo Jung-hun 認為，指數後續仍有上漲空間，不能因站上 3000 點就認為韓股昂貴，它只是剛剛趕上全球的漲勢。