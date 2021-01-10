〈觀察〉綠色金融當道 企業ESG績效要靠永續金融人才衝鋒

「永續投資」題材在 2020 年竄出頭，在金管會力推綠色金融之際，金融業 2021 年也將迎來全新格局，各金控業者強調 ESG、永續發展，永續金融人才的培育成了重要課題，也將是企業永續績效的關鍵衝鋒部隊。

「綠色金融」自從 2015 年的巴黎協定後開始在國際間受到重視，國外綠色金融發展相對快速，為順應綠色金融的國際發展趨勢，並配合我國非核家園、能源轉型、環境減排等重大政策，我國政府 2017 年底也啟動「綠色金融行動方案」，開啟綠色金融元年，經過三年的推動已初具成效，包括綠色融資、發展綠色資本市場 (綠色債券、永續指數) 等，金管會去年進一步發布「綠色金融行動方案 2.0」。

國外發展綠色金融走得相對快速，金流的影響力可初略分為放貸、投資兩大面向。以放貸為例，赤道原則是一套環境與社會風險管理工具和行業基準，以判斷、評估和管理大型專案融資中的環境與社會風險；而社會責任投資，則是指在評估投資對象時，不只投資一家會賺錢的企業，而是考量環境、社會、公司治理等面向，以企業社會責任做為投資標的篩選原則。

由此可以看出，金融業在永續發展的策略規劃，應從法令法規的增修 (代表主管機關)、資金市場的流通與變化 (代表投資人) 及國內外永續新趨勢全面評估。

而這些評估、規劃與實踐都需要「永續金融人才」，這類的人才需要具備：有效資訊揭露協助企業適當決策、因應氣候變遷的風險並掌握商機、運用市場機制引導經濟邁向永續發展等，可見厚植人才的「永續力」成為企業 ESG 績效的關鍵。

綠色金融、永續投資已成為全球發展趨勢，金融機構作為金融資源分配者，除了提供投融資服務扶持綠能產業、協助國家能源轉型以外，也要思索如何接軌國際制度、強化資訊揭露，要達到這樣相輔相成的目標，就需要永續金融人才有更高更廣的能力與思維，每年年初到 3 月間，都是金融業大舉徵才的旺季，金融業者在廣納金融科技人才之際，永續金融人才的培育與招募將是新一代金融發展的重點需求。