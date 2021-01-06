調查：95%金融業認同永續金融可增加經濟效益

滙豐 (台灣) 銀行與中華民國企業永續發展協會合作調查發現，有 95% 的受訪企業認為永續金融為重要的社會責任議題，並表示永續金融能夠帶來經濟面效益，同時增加整體金融系統的穩定性。

本次調查對象涵蓋金控銀行業、證券投信業以及保險業，結果顯示有近半數 (48.9%) 的企業已經設立永續金融的具體目標，而責任投資與放貸為多數金融企業所設立的目標方向。

調查發現，受訪企業也認為未來永續投資的規模將呈現增長，其中又以證券投信業的看法最為樂觀，高達 95% 的業者認為永續投資將會增長；調查也進一步發現，超過六成的受訪企業表示推動永續金融將有助於財務績效的提升。

在實務方面，有九成的企業已將環境、社會、公司治理 (ESG) 納入決策流程，法規政策的引導及風險管控被認為將最有助於推展 ESG 以及永續金融；不過在已整合 ESG 至決策流程的企業當中，僅約 3 成的企業認為自身具備足夠運用 ESG 的能力，其中資訊不足是大部分企業所面臨的瓶頸。

另外，受訪的企業也指出若有內部管理階層的支持及認同，搭配永續金融的專業人才，將更能加速永續金融的落實。

滙豐 (台灣) 銀行總經理陳志堅指出，永續金融是近幾年全球永續領域討論最多的議題，台灣市場近年整體表現積極，深具發展潛力，該平台集結各界資源齊心協力響應政府重要施政措施，將有助於加速台灣永續金融的推動。

陳志堅指出，滙豐台灣在永續金融擁有許多領先舉措，例如擔任彰芳西島風場聯貸案的共同主辦行，並參與大彰化東南離岸風場的專案融資，同時提供全台首筆綠色貿易貸款促進離岸風場就業機會，也持續與本土企業合作啟動可持續發展表現連結貸款。

此外，滙豐 (台灣) 銀行日前宣布發行首檔綠色債券以及推出全台第一檔的低碳債券基金，致力將國際永續發展思維以及最創新的綠色解決方案帶到台灣，協助客戶向去碳化的業務模式轉型，推動全球朝淨零碳排放經濟的目標邁進。