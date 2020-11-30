ESG遍地開花 可轉債也開啟綠色模式

儘管受到疫情再度升溫、美國新刺激方案懸而未決、以及美國總統大選等影響，但投資人預期選後擴大財政機率高，樂觀期待經濟與通膨回溫，推升 ESG 債券指數 * 10 月的表現。柏瑞投信表示，隨著 ESG 概念日益盛行，可轉換債券 (Convertible Bond) 也開啟綠色模式，成為 ESG 債市的投資生力軍，可望帶動 ESG 企業債的行情看漲。

柏瑞投信 11 月「洞悉 ESG」報告指出，可轉換債券，簡稱可轉債，是一種企業債券，但同時擁有按照指定價格、時間或條件轉換為發行公司股票的權利。在表現上，可轉債可望參與股票的上檔機會、但同時具備債券領息與下檔耐震的特性。

根據 BofA Global Research、世界銀行 (World Bank) 截至 2020/9/21 的資料顯示，隨著全球對永續投資越發重視，將資金用於環境保護 / 幫助社會發展的綠色 / 社會責任可轉債，今年累計發行金額已達 44 億美元，雖不到全球可轉債發行量的 5%，但與 2019 年幾乎零發行相比，已有相當大的進展。而歐洲為此領域的領頭羊，市佔率為 77%。以產業來看，以公用事業發行綠色可轉債最踴躍，亦佔全體的 77%。

ESG 債市資金流入創 3 年新高

柏瑞 ESG 量化債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人施宜君表示，美國聯準會 (Fed)11 月會議宣布維持政策利率與購債計畫不變，對於疫情和經濟前景偏向審慎，態度更偏鴿派，預期聯邦基金利率目標間及購債規模將持續，短期不易改變。

儘管全球主要央行維持寬鬆態度，但恰逢美國統大選，新總統可能將牽動政策方向是否轉彎，因此 ESG 企業債指數成分企業的新債發行家數與規模均較 9 月份降溫。

不過，隨著疫情升溫，再度驗證 ESG 概念資產的耐震力，無懼疫情和美國大選，10 月份資金持續流入全球 ESG 債券 ETF，並較前月大幅增溫，規模來到 3 年新高。另方面，ESG 企業債的信評也持續改善，截至 10 月底，ESG 企業債指數的成分企業共有 2,390 家，總計 10 月有 18 家企業信用評級被調升、18 家被調降。其中，信評被調降企業家數創今年 1 月以來新低。

柏瑞 ESG 量化債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人施宜君指出，全球 ESG 企業債券的殖利率 10 月微幅下滑 2 個基本點到 1.61%，與公債利差收窄約 7 個基本點到 126 個基本點，此利差水準距離近年來的低位仍有段距離，預期利差仍有收斂空間，尚有投資機會。

在本基金投組方面，截至 10 月底，在國家配置上以美國的比重最高 (47.32%)，其次為英國 (9.04%)。在產業部分，以金融 (36.72%) 與循環性消費 (13.69%) 為主。從殖利率曲線模組來看，偏好 5 年跟 20 年期，將縮短投資組合的平均存續期。而從信用利差模組來分析，預期較有利差收斂機會的債券落在循環性消費、原物料等產業，因此會相對加碼這些產業。不過，仍須留意 ESG 債市仍有波動風險。

2020 年 11 月「洞悉 ESG」報告觀察面向之說明

資料來源：Bloomberg，柏瑞投信整理，2020/11。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。

* 全文所指 ESG 企業債指數之價格、殖利率、利差，皆以彭博巴克萊 MSCI 全球企業社會責任債券指數為例，非本基金報酬指標。 **ESG 企業債券指數利差於 2020/10/31 為 126 個基本點。

《註》柏瑞投信於 2020 年 1 月率先在台灣推出首檔以「ESG 因子 + 量化策略」的全球投資級債券基金 - 柏瑞 ESG 量化債券基金（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金），受到國內投資人歡迎，也開啟了台灣「ESG 投資」的新風潮，本基金規模為新台幣 224 億元 ***。

由於 ESG 對國人而言屬新型態金融概念，投資需求愈來愈高，柏瑞投信為使市場投資人能深入了解 ESG 債市情況，自 2020 年 7 月開始，每月發布「洞悉 ESG」報告，從總體經濟、貨幣政策、財務體質、新債發行、資金面及評價面，共六個面向回顧 ESG 企業債整體市況，並提出分析與建議，期待能教育投資人，建全 ESG 投資意識。

*** 資料來源：投信投顧公會，截至 2020/10/31。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM109294)