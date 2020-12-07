ESG趨勢有望加速前進 量化多重資產為優選

美國總統選舉已大致塵埃落定，再加上有效性高的新冠疫苗可望提前問世，點燃全球經濟加速復甦的樂觀預期。柏瑞投信表示，川普政府已啟動政權交接，總統當選人拜登 2021 年 1 月正式上任後，將修復外交盟友關係、推動環境保護、重新加入《巴黎氣候協定》，並積極發展綠色產業等，可望加速 ESG 投資趨勢的進展，現在進場布局 ESG 量化多重資產，以全面掌握投資新契機。以下為相關 QA：

Q：美國新政局下如何布局 ESG？

A：拜登政府上台後，預計以 4 年 2 兆美元的預算來對抗氣候變遷，並鼓勵再生能源產業 (包括太陽能、風能、建築零碳排放及電動車等)，料將對 ESG 投資形成推波助瀾的效果，屆時會有更多資金進駐 ESG 主題基金，尤以美國成長潛力大。

不過，考量後疫情時代的國際政經變數仍多，近期股市也出現高檔震盪，因此想要多一些成長潛力、又不想承擔股市較大波動的投資人，建議可透過有股、有債的 ESG 多重資產策略，一方面強化投資組合耐震度，另方面又可全方位掌握 ESG 加速發展的契機。

Q：為何要在投組中加入 ESG 因子？

A：2020 一場疫情，徹底改變人類的生活方式，在投資上，也確立了 ESG 投資的大趨勢。全球如歐美日等國家隊、法人機構都也已將 ESG 指標納入投資決策流程。根據聯合國責任投資原則 (UNPRI) 統計，截至 2020 年 9 月底，已簽署 UNPRI 的金融機構家數已來到 3000 家，總管理的資產規模更突破百兆美元，顯見 ESG 投資正蓬勃發展。

雖然市場資金豐沛有利於投資，但當金融市場都已來到相對高點，更要留意控管風險，ESG 就是關鍵因素透過 ESG 將有助於提前防範企業風險，而在後疫情時代，更要用 ESG 因子慎選股、債標的來投資。如果在投資流程中，加入 ESG 篩選因子，可望提前避開問題企業、防範投資風險。

Q：柏瑞 ESG 量化多重資產策略的內涵是什麼？

A：市面上的多重資產策略百百種，柏瑞投信創新思維，加入更多巧思，領先業界推出柏瑞 ESG 量化多重資產策略，該策略是以「40%ESG 投資級債 + 30%ESG 高收益債 + 30%ESG 股票」為資產配置，運用柏瑞集團結合 ESG 股票及債券量化投資模組，來建構最適化投資組合，且每月調整，以追求較高風險調整後的報酬機會。

其中，ESG 投資級債攻守兼備，可對抗高波動；ESG 高收益債可強化收益、增加韌性、迎戰低利率，而 ESG 股票則可跳脫低成長，為長期報酬再添動能。此外，以量化模組來挑選投資級債、高收益債和股票標的，可藉由股債互助互補的特性、廣納多重收益來源，同時參與股票長期增值機會，以期全面發揮資產配置及 ESG 的投資優勢。

Q：為何此策略要採用 433 的資產配置比例？

A：根據模擬統計 *，如果透過此一策略，假設月底進場，從 2009/12/31 到 2020/8/31 這段期間，扣除相關模擬交易成本及每年 1.97% 的費用，持有 3 年的正報酬機率為 100%、年化報酬率為 7.36%，顯示此一策略適合長期持有、且隨時都可進場，不須操煩挑選標的、也不用等候進場時點，更不怕被動的跟隨市場起伏。

柏瑞投信於 2020 年 1 月推出境內首檔以「ESG 因子 + 量化策略」的柏瑞 ESG 量化債券基金（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金），率先實踐用投資愛地球的理念，截至 2020/10/31，本基金規模為新台幣 224 億元，為境內最大全球投資等級債券基金 **。不到一年內，柏瑞再度推出境內首檔 ESG 多重資產基金 ***，維持 ESG 先行者的市場地位。

* 非本基金報酬率。

** 資料來源：投信投顧公會，2020/9/30，基金分類採用投信投顧公會分類之「跨國投資等級債券型」。

*** 資料來源：柏瑞投信、SITCA。台灣首檔 ESG 多重資產基金係根據 SITCA 分類，境內多重資產型基金分類中符合 ESG 投資逾 60% 為訴求之基金，柏瑞為第一檔首發，2020/9/30。

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。有關本基金應負擔之費用，已揭露於公開說明書中，投資人可至本公司網站或公開資訊觀測站查詢。本基金得投資於高收益債券。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。有關本基金之配息組成項目揭露於本公司網站。投資人若投資以高收益債券為訴求之基金適合非保守型之投資人，且不宜占其投資組合過高之比重。本基金主要投資風險包括投資債券固有之風險 (包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動風險等)。此外，投資轉換公司債，除具債券固有風險外，其價格亦受股價之波動，本基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。本基金投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券相關風險，包括限制轉售期間之流動性風險、因缺乏公開財務資訊進而無法定期評估公司營運及償債能力之信用風險及限制轉售期間的前後之價格風險。本基金承作衍生自信用相關金融商品 (CDS 、CDX Index 與 Itraxx Index) 僅得為受信用保護的買方，固然可利用信用違約商品來避險，但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險，敬請投資人留意。本基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另投資人民幣計價級別受益權單位時，人民幣之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響投資人之投資效益。另南非幣 / 澳幣一般被視為高波動 / 高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣 / 澳幣計價級別所額外承擔之匯率風險。若投資人係以非南非幣 / 澳幣申購南非幣 / 澳幣計價受益權單位基金，須額外承擔因換匯所生之匯率波動風險，故本公司不鼓勵持有南非幣 / 澳幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇南非幣 / 澳幣計價受益權單位。就南非幣 / 澳幣匯率過往歷史走勢觀之，南非幣 / 澳幣係屬波動度甚大之幣別。倘若南非幣 / 澳幣匯率短期內波動過鉅，將會明顯影響基金南非幣 / 澳幣計價受益權單位之每單位淨值。本基金投資不宜佔投資組合絕大部分，亦未必適合所有投資者；由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合，其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。以外幣 (含人民幣) 申購或贖回時，其匯率波動可能影響外幣 (含人民幣) 計價受益權單位之投資績效，因此經理公司得為此類投資人為外幣 (含人民幣) 避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣 (含人民幣) 計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當外幣 (含人民幣) 相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動。投資遞延手續費 N9 類型及 N 類型級別受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM109301)