雙G表現靚！硬5G ETF五個月爆漲29% ESG僅12日填息達陣

「5G、ESG」成為投資兩大新星！國內最具代表性的兩檔 5G ETF 元大未來關鍵科技 (00876-TW)、元大全球未來通訊 (00861-TW) 今(7) 日各別以 25.79 元、26.18 元再創歷史新高，其中，00876(硬 5G ETF)成立僅約 5 個月，便爆漲 29%；國內主檔 ESG 主題 ETF「元大臺灣 ESG 永續(00850-TW)」今年首度配息便火速填息，僅用了 12 個工作日於今天填息達陣，月漲幅亦來到 10.5%。

2020 年為 5G 發展元年，在新科技發展下，全球各國爭相發展，帶動國際 5G 相關產業快速前進、獲利攀升，連帶 5G 投資表現亮眼，國內兩檔投資全球 5G 的 ETF 價格近來屢創新高，00876 月漲幅達 13%、00861 達 9%，其中， 00876 成立僅約 5 個月，便爆漲 29%，00861 近一年來，漲幅亦高達 34%。

不只 5G 亮眼，另一個國際趨勢為 ESG 也很火熱，國內首檔 ESG ETF「元大臺灣 ESG 永續 ETF(00850-TW)」於 2019 年 8 月 23 日正式掛牌，發行至今約 1 年多，漲幅已達 41%，且今年 11 月 20 日首度配息 0.9 元，年化配息率 3.2%，短短僅 12 個工作日，於今天填息達陣。

法人指出，隨著全球科技的進步，與人類意識提升，5G 技術、ESG 意識雙雙躍升為投資界兩大新星，不僅將形成國際趨勢，更強力吸金，尤其國際主要央行採寬鬆政策讓資金水位充沛，預期未來將有更多資金流往發展 5G 與落實 ESG 原則的產業；儘管大盤來到相對高點，但趨勢型投資商品成長動能強勁，只要選對主題、趨勢符合國際發展，不僅短線就能感受到成長性，中長線也備受看好，建議投資人可逢低加碼，或透過定期定額方式分批布局。