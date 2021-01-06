材料-KY去年Q4營收逐月創新高 全年23.53億元登頂

材料 - KY(4763-TW) 今 (6) 日公佈 2020 年 12 月營收為 2.31 億元，創新高，月增 5.92%，年增 8.92%。2020 年全年營收 23.53 億元，年增 8.19%，為上市以來新高，在市場需求旺盛及擴產效益發揮下，2021 年營收可望再向上攀升。

材料 - KY 2020 年第四季營收表現佳，呈現逐月向上創新高走勢，單季營收創新高，為 6.65 億元，季增 7.1%，年增 9.57%。

材料 - KY 主管指出，9-12 月為塑料級醋片銷售旺季，塑膠鏡框需求維持高檔，加上絲束需求強勁，訂單能見度也高，目前訂單已延伸到 2021 年第一季，由上、中、下游全面投資擴產，效益將顯現，有助 2021 年營收可望再向上攀升。

材料 - KY 2020 年前三季稅後純益 3.05 億元，年增 34.2%，每股純益 6.09 元。

展望 2021 年，材料 - KY 主管認為，由於絲束需求維持強勁，醋片也已有相當數量的訂單在去年陸續談妥或取得採購標案，加上 2021 年持續有新產能開出，樂觀看待今年營收再創新高。

材料 - KY 絲束廠新增的一條絲束產線，將於今年上半年量產，目前進度順利，近期已提前進入試產，量產後絲束年設計總產能可達 1.6 萬噸，同時，為因應未來絲束需求與營運成長，材料 - KY 預計擴建絲束廠，新增 5000 噸產能，投資金額約 3.5 億元。新廠規劃在現有廠區旁，目前正在洽談購置土地廠房等事宜，目標今年啟動投資計畫。

此外，材料 - KY 2021 年將持續擴充醋片產線，預計今年底新增 5000 噸設計產能，醋片年設計總產能將達 3 萬噸，醋酐新廠則預期將建造 6 萬噸的設計產能，2020 年第四季動工，預計今年第二季完工，除自製上游原料將有利於降低及穩定生產成本，也有機會有少量產出貢獻營收。

材料 - KY 醋片廠所屬中峰化學有限公司 (材料 - KY 持股 80% 的子公司) 及醋酐新廠所屬孟玄新材料有限公司 (材料 - KY 持股 100%)，擬於大陸進行科創版 IPO，將開始評估作業並與券商洽談輔導等相關事宜，材料 - KY 期待未來能增添融資管道並有利於招募當地優秀人才。