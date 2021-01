美國主要商業領袖發聲 呼籲國會確認拜登勝選結果

美國主要商業領袖周一 (4 日) 發表聲明,呼籲美國國會無視川普的拒絕,接受總統大選由拜登獲勝的結果。

包括美國商會 (U.S. Chamber of Commerce)、商業圓桌會議 (Business Roundtable)、美國全國製造商協會 (National Association of Manufacturers) 和紐約市夥伴關係組織 (Partnership for New York City) 在內的商業團體,周一分別發表聲明,呼籲停止阻撓和延遲確認大選結果。

紐約市夥伴關係組織在聲明中強調,「這次總統選舉結果已經很明確,現在是讓國家向前邁進的時候了」,阻撓和延遲確認大選結果進程的任何企圖,均有違民主的基本原則,有序的權力移交不應該再有任何拖延。

紐約市夥伴關係組織聲明的簽署者,包括高盛、貝萊德、輝瑞等公司執行長在內的 170 多位美國商界領袖。

美國商會執行長 Thomas Donohue 表示,一些國會議員無視經過認證的選舉結果,企圖改變選舉結果,或試圖提出長期的政治觀點,只會造成美國進一步分裂。

全國製造商協會會長兼執行長 Jay Timmons 強調,製造業一直在為保護國家而努力,國會應和人民一起治癒國家,而不是加劇分裂。

國會預計將在周三正式確認大選結果。目前已有至少 12 名共和黨參議員表示,要加入眾議院同僚,拒絕接受幾個爭奪激烈州的大選計票結果,川普一直宣稱選票舞弊造成了他的敗選。