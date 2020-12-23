拜登：最黑暗的日子仍未到來 籲明年再推新刺激方案

儘管美國國會在近日才剛通過美國史上規模第二大的 8920 億美元刺激計畫，美國總統當選人拜登 (Joe Biden) 在週二 (22 日) 警告表示，新冠肺炎疫情最黑暗的日子仍未到來，並呼籲國會準備好在明年年初再推另一輪刺激方案。

拜登在新聞發布會上表示，美國與新冠肺炎疫情鬥爭的最黑暗的日子還未到來，聯邦政府仍需要支持在疫情期間消耗了大量資源的州和地方政府，並且還需要推出更多經濟刺激措施。拜登說道：「國會在本週做了該做工作，我可以，也必須要求他們明年再做一次。」

不過，當拜登被問及下一輪刺激計劃的目標時，拜登拒絕表示具體金額或預測結果。他表示，美國歷史上沒有人能夠確保國會將要做什麼，並表示「我不能保證任何事情，但是我可以告訴你我的期望」。

拜登說道，他希望國會能夠提供足夠的資金來為 3 億美國人供應疫苗、提供失業保險、為一線醫護人員提供防護設備並為民眾帶來更多補助津貼。

拜登也表示，他相信這些提案將得到兩黨的支持，因為美國人在選舉中明確表示，他們希望國會議員能夠跨越黨派，就國家關注的議題開展合作。

兩黨經過數個月僵持終於在周日 (20 日) 達成共識，並由國會兩院於周一表決。這項將近 9000 億美元財政刺激，涵蓋每人發放 600 美元現金、每周 300 美元補充失業救濟金、增加 80 億美元的疫苗分發資金，以及針對中小企業的 2840 億美元薪資保護計畫 (PPP)、150 億美元航空業援助等。

美國目前單日新增病例數超過 20 萬例，累計感染病例數達到 1847 萬多例，並且有超過 32 萬死亡病例。