大選落幕+疫苗報喜 逾9成經理人看好未來一年經濟復甦

美國大選幾近落幕，新冠肺炎疫苗研發有正面進展，激勵市場投資信心，根據美銀美林調查，91% 經理人預期未來 12 個月經濟將逐漸復甦，樂觀程度為近兩年新高，也因看好經濟後市展望，因而加碼股市部位，降低現金水位。

民主黨拜登入主美國白宮之路幾成定局，輝瑞與 BioNTech 的新冠肺炎疫苗研發進展利多鼓舞，讓基金經理人對於市場的樂觀程度來到近兩年來最高水準，66% 經理人認為全球經濟處於週期早期階段而非衰退。

而經理人的樂觀程度也進一步反應在資產配置上，其中對股市配置比重淨加碼幅度攀升至 46%、是 2018 年 1 月以來最高水準，現金持有比重則下滑至 4.1%，為 2015 年 4 月以來最低水準，作多科技股仍是參與度最高的交易，其次是作空銀行股與作多公司債。

以區域股市來看，新興市場為本次調查最受青睞區域，加碼新興市場股票的經理人擴大至淨 36%，顯示新興市場貨幣遭低估的受訪者比重也創新高水準，加碼美國股票的經理人上升至淨 23%。

但加碼歐元區股票的經理人則明顯下滑，僅淨 18%，市場風格部分，預計價值股表現將超過成長股的比例淨值為 24%，為 2019 年 2 月以來新高水準。

儘管第二輪新冠肺炎疫情仍是最大尾端風險，但經理人也預期，至 2021 年 1 月中旬將有可靠疫苗問世，相較上個月預期為 2 月中旬有所提前。

富蘭克林證券投顧表示，美國大選的不確定性降低加以疫苗研發利多，激勵美股、新興市場等全球多地股市屢有創新高水準的強勢表現，然而考量疫苗自試驗成功直至全球大規模接種仍需時間，加以近期美歐疫情持續增溫導致官方收緊防疫限制措施，確實在股市漲多之際容易引發獲利了結賣壓。

但所幸聯準會在內的全球央行仍將維持寬鬆政策環境，且以亞洲為主的新興市場經濟復甦動能強韌，建議投資人仍可維持樂觀態度但應保有風險意識，可採取股債兼備同時涵蓋美股與新興市場的多元策略，網羅後疫情時代下的投資契機。