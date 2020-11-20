美國大選後 治理國家的開始：財政政策的優先順序、挑戰與影響

PIMCO（品浩）預期，美國將在 2021 年進入分立政府的時代。溫和的財政刺激政策將著重於疫情紓困與基礎建設法案，且拜登政府加稅機率微乎其微。拜登政府將以行政命令作為推動各項政策的主要手段，其中包括氣候變遷、移民、醫藥改革、以及金融監管等政策，有助於美國經濟在 2021 年下半年再度加速成長。

目前看來，2020 年美國大選結果大致已塵埃落定。在大選前，市場原本預期選後的財政刺激措施將推動通貨再膨脹，如今看來，機會渺茫。另外，溫和的財政刺激政策與有望逐漸改善的疫情，促使我們預期美國經濟將在明年下半年再次加速成長，但是經濟復甦最快可能要到 2021 年末，才有機會回到 2019 年的水準。

分立政府下的政策展望

由於民主黨未能完全掌控國會的多數優勢，未來若拜登政府上任，勢必得以兩黨皆有共識的政策作為優先的施政項目：

新冠疫情紓困法案：儘管此屆國會在剩餘任期內還是有機會通過新一輪的財政刺激政策，但在 PIMCO，我們認為時間點較有可能落在 2021 年，因為新一輪的財政刺激措施將是拜登政府與新任國會首要的施政目標。儘管如此，屆時規模可能只有 1 兆美元左右，將比市場預期縮小許多。

藥品訂價與醫療改革：隨著參議院多數為共和黨，民主黨可能無法推動大規模醫療改革法案。不過，我們在 PIMCO 的分析是兩黨仍有望針對處方籤藥品的定價改革達成共識。此外，若美國最高法院針對平價醫療法案做出不利的判決結果，迫使國會採取修法行動，屆時反而有機會看到更大規模的醫療改革法案問世，藉此解決既存爭議。

規模相對有限的基礎建設法案：美國基礎建設資金授權法（FAST Act）即將在 2021 年重新授權，該項法案正是美國公路信託基金（Highway Trust Fund）的法源依據，而該基金則是美國公路修繕的主要資金來源。儘管美國可能藉此機會擴大基礎建設資金授權法的規模，但是相較民主黨在氣候變遷基礎建設法案投入數以兆計的資金，基礎建設資金授權法的規模顯得微不足道。另一方面，大規模建置寬頻網路的計畫獲得部分跨黨派支持，未來有機會逐步實現。

拜登政府可以直接執行的政策有哪些？

我們在 PIMCO 分析，在無法取得國會合作的情況下，拜登政府可能會利用行政命令的方式執行各項政策。由於新任總統可以推翻前屆頒布的行政命令，因此行政命令的效力不如法案來得長久。拜登政府可能會藉由頒布行政命令，推動以下幾項政策目標：

氣候變遷：我們預期拜登政府在宣誓就職後，將發布行政命令撤銷川普對於燃料效率標準與溫室氣體排放限制的修改，並立即宣布美國重返巴黎氣候公約。此外，拜登亦可能透過不同的部會機關，針對各項補助款設定氣候變遷相關的審核標準。

移民政策：拜登政府預計將撤銷川普頒布的多項移民政策，其中包括取消針對穆斯林國家的簽證限制，以及終止興建美墨邊境長城。此外，拜登在上任後的幾天內，可能會對「童年入境暫緩遣返計畫（DACA）」做出明確的指示。

醫療改革：拜登可能會對失業民眾重新開放醫療保險市場，藉此推動平價醫療法案，並為不願擴大醫療補助計畫（Medicaid）的州政府提供更多的誘因。

金融監管：拜登政府可能會對金融服務業的法規監管採取較強硬的態度。不過，許多涉及法規監管的政府官員任命，包括聯準會在內，都需要獲得參議院的同意。因此我們在 PIMCO 的預測是溫和派的人選比較可能獲得提名。

美國選後的經濟成長前景

在 PIMCO，我們預期未來幾年聯準會的政策利率預計將趨近於 0%，因此許多投資人與央行官員都寄望財政政策刺激經濟成長動能。儘管拜登政府將設法推出財政刺激政策，但是在政府分立的情況下，能夠推動的改革幅度實為有限。

目前美國大部分地區的新冠疫情確診人數持續大幅攀升，加上既有的財政刺激效果逐漸告一段落，因此我們在 PIMCO 的預期是第四季與 2021 年初美國經濟復甦力道將明顯趨緩。許多服務業仍身陷困境，且即便疫情落幕，部分服務業可能再也無法重拾往日榮景。

因此，若民主、共和兩黨能夠在這屆國會剩下的任期內達成協議，並推出新一輪的財政刺激政策，美國經濟復甦之路可望走得更加平順。儘管如此，我們亦認為必須等到新任國會在 2021 年正式開議之後，美國才有機會擴大財政刺激政策，而未來幾季的經濟成長率將稍微低於目前的市場預測。

投資重點

由於新冠疫情持續對全球經濟與國家造成嚴重影響，因此在 PIMCO，我們的投資團隊對市場仍審慎以對。在美國政府分立的情況下，溫和的財政刺激政策將使利率呈現區間整理的走勢，且近期內通膨亦維持低檔。

在財政刺激政策的支持下，在 PIMCO，我們預期公司債將延續良好表現，但是仍建議投資人採取主動選債策略，因為分立政府可能會讓特定產業無法充分獲得財政刺激的支持。此外，我們審慎樂觀看待新興市場的防疫成效，因此看好該區域的投資機會。

整體而言，面對各種未知數以及潛在的擾亂因素，我們在 PIMCO 將持續聚焦基本面研究、維持多元配置的投資組合，並在全球精挑細選投資機會。

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