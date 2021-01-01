特斯拉刷新高！2020年史詩級暴漲 空軍慘賠380億美元

週四 (31 日) 《彭博社》報導，2020 年放空特斯拉、蘋果的美股空軍們可謂是損失慘重，根據 S3 Partners 的數據，特斯拉和蘋果的空軍 2020 年分別慘賠 380 億和 70 億美元。

特斯拉 (TSLA-US) 週四上漲逾 1.57% 至每股 705.67 美元，創下歷史新高。特斯拉 2020 年成為大飆股，股價狂飆 730% 以上，市值衝高至 6689 億美元。由於無據疫情財報亮眼、交車量超預期，納入美股標普 500 指數等利多都推動特斯拉股價暴漲。

另外，軋空潮壓力讓空頭被迫平倉、融券回補，亦帶動特斯拉股價走高。

Kynikos Associates 知名大空頭 Jim Chanos 2020 年 12 月初表示，近 5 年他都在大幅做空特斯拉，但今年戰績慘烈，他已縮減做空特斯拉的資金規模。

金融分析機構 S3 Partners 預測分析常務董事 Ihor Dusaniwsky 稱：「特斯拉賣空者的市值損失總計全 (2020) 年最高，也是我所見過的最大年度虧損。」

值得一提的是，年輕的散戶投資 2020 年在 Robinhood 等交易平台，以賭徒般冒險精神瘋狂追高特斯拉。

Ihor Dusaniwsky 稱，與其他股票相比，特斯拉最大的優點是，大多數散戶永遠不會成為空方，他們喜歡特斯拉股票、喜歡電動汽車、喜歡 (特斯拉 CEO) 馬斯克，他們是堅定的特斯拉股東。

特斯拉股票下一個潛在上漲催化劑料將出現在 1 月初，屆時預計在下週公布第四季電動車交車數據，將能揭曉特斯拉是否能達成 50 萬交車的目標。

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