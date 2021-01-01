差遠了！美12月接種280萬人 遠不及目標2000萬人 銀髮族最緩慢

截至 2020 年 12 月最後一天，美國僅約莫 280 萬人接種新冠疫苗，這與美政府喊出的本月接種目標 2000 萬人相去甚遠。

雖然病毒對養老院的老年人致死風險較高，但其疫苗分發速度卻比一線接種群族中的其他人緩慢。

根據疾病控制與預防中心（CDC）發布的數據，截至 12 月 30 日，雖然已向居民分發 220 萬劑疫苗，但長照機構中只有 17 萬人接種注射。

美國聯邦官員週三向媒體表示，輝瑞 (PFE-US) 疫苗和 Moderna (MRNA-US) 疫苗一共約 1400 萬劑分派至各州，但仍不及本月出貨目標 2000 萬劑。

美官員 12 月初時仍維持本月可取得 4000 萬劑的說法，足以讓 2000 萬人接種。

12 月 4 日，FDA 專員 Stephen Hahn 表示，年底前 2000 萬人接種是切合實際的說法，具體取決於疫苗接種活動。

自當時起，官員表示他們戮力提供足夠的劑量，而不對實際接種目標發表評論，因為接種人數明顯少於分配到的疫苗劑量。

美國衛生及公共服務部發言人表示，「如此眾多疫苗可快速取得與分發，證明了神速計畫 (OWS) 的成功，在第一款疫苗取得緊急授權後 18 日，首輪就安排分配了 2000 萬劑。」已經安排但還沒有分發的劑量將於 1 月分發。

美政府表示，針對發出的每劑都保留了第二劑作為安全庫存，因此疫苗總量接近 4000 萬劑。

根據 CDC 數據，即使分發的劑量接近足以令 2000 萬人接種的目標數量，但實際接種速度卻一直遠低於預期。

美國川普總統在推特上喊話，「聯邦政府已經將疫苗分發至各州，現在端視各州行政團隊了，動起來！」

當地公共衛生官員曾向媒體表示，由於聯邦政府沒有提供疫苗分發資金，他們無法招聘所需的人力。

OWS 計畫首席顧問 Moncef Slaoui 博士受訪時簡短回應：「我們知道應該要更好，所以我們現在正努力達到更好。」

美國自 12 月 14 日起開始為全美 2100 萬名醫療保健工作者接種，首輪優先注射族群也包括全美 300 萬人的養老院居民。

CDC 顧問小組的建議提到，美國一線重要工作人員，例如消防員，警察和教師約莫 5100 萬人，以及超過 75 歲的長者應該屬於首批接種範圍。