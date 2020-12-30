110年度公司治理評鑑79項指標出爐 元旦起適用

證交所公布 110 年度 (第 8 屆) 的公司治理評鑑指標，共有四大構面、79 項指標，適用期間為 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，並預計於 111 年 4 月底前公布 110 年度的評鑑結果。

證交所指出，第 8 屆評鑑修正是參考國內外公司治理發展趨勢、法規及政策，並彙整各界反饋意見，總計刪除 3 項指標、修正 9 項指標，並調整 7 項指標之題型，持續促進企業對於各項公司治理機制的重視。

此外，為加速我國資本市場雙語化並提升國際競爭力，公司治理評鑑與英文資訊提供相關之指標計有 7 項，且多項是以給分差異化方式，提升鼓勵效果與鑑別度。

舉例來說，本次修訂即將「於中文版期中財務報告申報期限後兩個月內以英文揭露期中財務報告」調整為加重給分，及公司於股東常會開會 16 日前提供英文版年報，或英文年度財報，皆列為分級給分之進階加分條件。

證交所表示，為發展永續金融，鼓勵企業將資金投入環境、社會以及公司治理 (ESG) 等層面，並配合主管機關推動公司治理 3.0 - 永續發展藍圖、綠色金融行動方案 2.0 及資本市場藍圖 (2021-2023)，額外加分題之加分範圍，例如，發行或投資資金運用於綠色或社會效益投資計畫，並具實質改善環境或社會效益之永續發展金融商品等。

證交所提醒，為持續深化我國公司治理，提升企業永續發展，金管會已於日前公告「公司治理 3.0 - 永續發展藍圖」，其中多項措施皆以列入公司治理評鑑指標鼓勵公司採行，上市公司可參考實施時程預作規劃及準備。

另外，109 年度 (第七屆) 的公司治理評鑑作業正積極進行中，預計於 110 年 4 月底前公布評鑑結果。