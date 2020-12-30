鴻海旗下工業富聯打造衡陽智造谷 深化智慧製造佈局

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯在中國衡陽打造「工業富聯衡陽智造谷」，初期公開項目包括未來智造體驗中心、工業互聯網學院和高端製造產業基地三個主場館，也有最具特色的全開放式微型燈塔工廠，呈現智慧製造場景與生態環境。

工業富聯佔地萬坪的衡陽智造谷近日正式開幕，工業富聯表示，此創新成果是以打造智慧製造及工業互聯網的綜合生態、構建未來智造新產業聚落為目標，積極推動產、學、研、用一體化發展，以科技服務輸出協助中小企業智慧轉型，加上人才、知識及技能孵育功能，形成後疫情時代的強大工業智造推力。

工業富聯衡陽智造谷座落於衡陽巿白沙洲工業園區，具承接粵港澳大灣區產業轉移地理和戰略優勢，初期公開項目包括「未來智造體驗中心」、「工業互聯網學院」和「高端製造產業基地」三個主場館。

其中最具特色的全開放式微型燈塔工廠，將研究開發、應用示範、人才培養、創新創業四項功能納入其中，透過沉浸式操作體驗，真實呈現智慧製造場景與生態環境。

工業富聯衡陽智造谷將扮演未來工廠孵化器的角色，透過多地多點智能谷打造，運用產品技術、商業模式及機制創新，開啟產品服務訂製模式，以智能製造 + 工業互聯 + 5G 應用為基礎，打造 O2O 聯合生態網，由線上推進工業互聯網、線下推動智慧製造。

