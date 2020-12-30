上游晶片與原物料短缺 光耦合元件明年價格喊漲

研調機構 TrendForce 旗下光電研究處表示，受惠快速充電、電動車充電樁需求成長，及消費家電與工業控制等產業景氣回溫，導致上游晶片與原物料短缺，連帶使應用於上述終端產品的光電耦合元件 (Photocoupler) 將在明年陸續漲價。

TrendForce 指出，在半導體缺貨效應影響下，主要供應商如台灣 LED 業者、日本、歐美大廠，目前皆計畫調漲光電耦合元件價格，以因應原材料如紅外線 LED 晶片、貴金屬與封裝膠材的上漲，光寶科 (2301-TW) 率先公告將於 2021 年 2 月調漲光電耦合元件產品價格約 10~20%，億光 (2393-TW) 也將隨之跟進。

光電耦合元件為紅外線產品應用之一，構造包括紅外線 LED 晶片與光探測器，是傳輸電信號的控制裝置，主要應用市場為家電與消費性產品變壓器、不斷電系統等。

近年因快速充電、電動車與充電樁的逆變器等應用崛起，挹注新一波的光電耦合元件市場需求。此外，車用電池管理系統與工業控制等應用，更需要高速且高穩定性的光電耦合元件，因此整體光耦市場受上述需求推升而成長。

由於光電耦合元件市場前景佳，且供應鏈相對穩定，尤其許多工業應用導入相關供應鏈後，便不易替換供應商，吸引不少廠商陸續投入光耦市場。

目前光耦的主要供應廠商包含 Avago、Toshiba、Renesas、Vishay、Rohm、光寶、億光、天電等；而光耦中的紅外線 LED 晶片供應廠商有台灣晶電 (2448-TW)、光磊 (2340-TW)、鼎元 (2426-TW)、韓國 LGS，及中國三安光電等，據 TrendForce 預估，今年光電耦合元件年產值可達 16.06 億美元。

