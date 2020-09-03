提升企業永續發展 上市櫃董監可優先參加公司治理高峰論壇

為持續深化我國公司治理，提升企業永續發展，金管會日前甫宣布「公司治理 3.0」，今 (3) 日進一步表示，將於 9 月 21 日舉辦「公司治理 3.0 - 永續發展藍圖」高峰論壇，擬優先邀請上市櫃公司董事、監察人與會。

公司治理 3.0 已正式啟動，金管會表示，為了讓上市櫃公司了解公司治理 3.0 的內容，也為了營造健全永續發展 (ESG) 的生態體系，證交所和櫃買中心將攜手於 9 月 21 日與辦相關高峰論壇，地點選在台北福華國際文教會館卓越堂舉辦，由於該場地僅能容納 600 人，希望優先邀請上市櫃公司董監事參加。

本次高峰論壇將以專題報告的方式進行，將介紹「公司治理 3.0 - 永續發展藍圖」5 大主軸及相關具體推動措施，包括：「強化董事會職能，提升企業永續價值」、「提高資訊透明度，促進永續經營」、「強化利害關係人溝通，營造良好互動管道」、「接軌國際規範，引導盡職治理」及「深化公司永續治理文化，提供多元化商品」。

另外也將邀請專家學者、上市櫃公司董事等，針對包括促進股東行動主義，引導機構投資人落實盡職治理，以及提高 ESG 資訊揭露透明度，提供多元化永續金融商品等主題進行數場專題演講與對談，進一步達到落實公司治理及強化資本市場國際競爭力的核心願景。