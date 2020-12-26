回顧2020數據 展望2021藍天

12 月新冠疫苗催生成功，意味隨著 2020 年結束，我們也將告別新冠病毒，《日經亞洲》彙整並挑選一些 2020 年最重要的數據，回顧今年之際，藉此一窺明年可能的演進。

航空業重整

今年受創最慘重的當屬航空業，以國泰航空為例，上個月乘客量不到 3.8 萬人，較去年同期下降 98.6% 之多，其上半年虧損創下 12.7 億美元紀錄，但下半年虧損更甚。

國泰航空需要香港政府注資重整，但這並非唯一。靠炸油條撐著的泰國航空已進入法院支持的破產重組程序，菲律賓航空正向法院聲請債務重組，南韓兩大航空公司也試圖合併以改善財務狀況。

國際航空運輸協會（IATA）預測，全球航空旅行要恢復到新冠病毒疫情之前的水準，恐怕要等到 2024 年。

金融科技強化監管

今年大型 IPO 消息不斷，但曾經可能成為全球最大 IPO 的螞蟻金服卻在上市最後一刻遭中國政府喊停，並遭 4 大金融管理部門約談，以進行「經營指導」。

由於中國證監會改變網路銀行監管規定，以降低數位借貸產業的風險，上海證券交易所在螞蟻金服 11 月 IPO 的前 2 日取消其上市計畫。如果照原定計畫，其 IPO 至少籌資 344 億，甚至若行使 15% 的超額配售權可達 396 億美元，將成為全球最大規模的 IPO，就連散戶也瘋狂砸了 3 兆美元競價。

金融科技興起，像螞蟻金服這類金融科技公司受到的營運監督遠低於傳統金融業。隨著政府提高該產業監管力道後，可能也會影響其他網路巨擘，包括騰訊和京東，因為這些企業也經營網路小額貸款業務。

電動車強勢出擊

蔚來汽車 (NIO-US) 成了新冠疫情時代的股市贏家，今年迄今股價漲幅 1038% 以上，成為中國市值第二大車廠，僅次於巴菲特力挺的電動車場比亞迪 。

在美國特斯拉 (TSLA-US) 的帶領下，全球電動車漲勢強勁，中國電動車初創公司小鵬（Xpeng）、理想汽車（Li Auto）的表現也不錯。蔚來汽車的銷售和交車量改善，也提振了投資者信心，在 7 月到 9 月這一季，蔚來的虧損自去年同期的人民幣 25 億元縮小至 10.5 億元。

然而，儘管蔚來現在的市值已超過通用汽車，但其 9 個月前就處於現金緊縮的邊緣。今年 3 月蔚來就預警可能資金無法再撐 12 個月，不得不出售大量股權以籌資。未來一年，蔚來汽車將面臨特斯拉更強力的競爭，因為特斯拉計劃在中國生產 Model Y SUV，這將直接挑戰蔚來的產品。

另外，因為美國會已通過審計檢查法案，不願意遵守審計規定的中企將面臨下市威脅，蔚來也屬其一。

觸底的原油

複雜的貿易因素與石油需求下降，WTI 原油今年 4 月轉倉時破天荒出現負值，雖然這只是短暫現象，但隨後疫情帶來封鎖，令原油雪上加霜，而且是延續更久的問題。

由於越來越多石油項目利潤微薄，生產商投資開採的意願下降，致使越仰賴石油稅收的國家，其國家預算壓力就越大。

然而，截至 12 月下旬，新冠疫苗問世、明年經濟前景預計好轉，這樣的情緒支撐油價在過去 6 個月上漲 20% 至 48 美元水準，但與去年同期相比仍下跌 20% 左右。持續的低油價也可能阻礙該地區自化石燃料轉型至再生能源的過程，以及推進電動車的過程。

疫情卻帶來藍天

中國在疫情爆發後，因大量工廠停工且交通受限，中國污染顯著下降。根據芬蘭的能源與清潔空氣研究中心 (CREA) 數據，今年中國農曆年 2 月 3 日結束後的 30 日，與 2019 年同樣農曆年後 30 日相比，PM 2.5 明顯下降。

二氧化氮和二氧化硫等有害污染物的程度也下降，凸顯經濟活動造成的污染規模。

一場疫情讓中國迎來異常蔚藍的天空，但這良好的空氣品質沒有持續太久，在中國重啟發電、製造和交通後，5 月前污染就一度重返疫情前的水準，爾後又下降至 2019 年的水準以下。

CREA 近期報告顯示，「工業產出和國家驅動的投資支出已帶動了經濟復甦，但與其他主要經濟體相比，中國支持消費的措施卻一直很溫和。」該報告持續警告，「污染復甦比經濟復甦還要快速。」

儘管經濟存在巨大問題，但終於蔚藍的天空、較清新的空氣卻受到眾人歡迎，如果亞洲在疫情過後的重建過程也能持續邁向更低污染手段，那麼這一場新冠危機可能終將帶來正面結果。