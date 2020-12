英國達成脫歐貿易協議 對金融業地位影響卻是未知數

英國與歐盟在週四 (24 日) 達成脫歐貿易協議,近四年半以來市場可以放下無協議脫歐的擔憂。不過,有外媒分析指出,兩方協議並未清楚說明英國核心的金融服務業,使得英國金融業未來規模和影響力成為未知數。

在過去的 40 年中,英國倫敦金融市場蓬勃發展,成為了歐盟領先的信貸、交易和投資中心。金融服務業更是成為英國所有產業中貿易順差最大的產業。2019 年該產業的的出口額達到 790 億英鎊 (1060 億美元)。

報導指出,脫歐協議確定了商品免關稅貿易將會繼續,並詳細說明兩國經濟如何真對安全合作到捕魚權等問題進行互動,不過卻不完全清楚將如何對金融服務業帶來影響。

從 1 月 1 日起,總部位於英國的金融機構將無法進入歐盟單一市場。為了明年能在歐盟為客戶提供服務,總部位於英國的機構必須獲得等效性權利,根據該權利,歐盟才能允許他們進行某些金融活動。

在英國與歐盟達成協議後,歐洲金融市場協會 (The Association for Financial Markets in Europe) 在一份聲明中表示,重要的是,歐盟和英國現在應緊急制定出等效性的決議,以減輕過渡期結束時的干擾。

至今為止,英國脫歐已對部分金融業帶來影響。根據安永會計師事務所 (Ernst&Young) 的數據顯示,2016 年英國脫歐公投後,銀行和基金管理公司已將 1.2 兆英鎊的資產從英國轉移到了歐盟,並且同一期間內有超過 7,500 個工作崗位遷離英國。此外,安永會計師事務所表示,自脫歐公投以來,已有 44 家公司宣布計劃在歐盟當地進行招聘僱或創建新的職位。