堵新變種病毒！日本週一起暫停所有非本國公民入境

週六 (26 日) 日本政府宣布，從週一 (28 日) 起至明年一月底，暫停來自所有國家和地區的新入境，先前日本確認發現了新冠肺炎變種病毒確診案例。

日本厚生勞動大臣田村憲久在記者會上表示，先前 5 名自英國返國的民眾確診新冠肺炎變種病毒「B.1.1.7 病毒株」，另外，週六 (26 日) 一名具英國旅遊史的機長及家屬也確診了新變種病毒，該新病毒可能有進入社區之虞。

據日媒報導，該名機長是於本月 16 日返抵日本，但因為有持續咳嗽症狀，隨後經檢查才於 22 日確診新病毒，該機長家屬也已確診遭到感染。

據英國統計新變種病毒確診案例，相信「B.1.1.7 病毒株」比原來的新冠肺炎病毒傳染力更強 70%，目前英國航班也已遭全球 40 國停飛，就是為了防止疫情擴散。

目前為止，雖然德國 BioNTech 等至少四間藥廠都預期自家研發的疫苗能有效對抗新變種病毒，並已展開試驗，但為了防止新變種病毒擴散，故日本宣布所有非本國籍者入境。

另外，截至日本當地時間 26 日 0 時至 20 時，日本單日新增確診新冠病毒共 3877 人，累計感染人數達 218430 人，當日新增死亡病例 47 例，累計死亡人數達 3234 人。

相同 26 日，東京都內新增確診新冠病毒共 949 人，再創東京都單日新增感染者人數新高，累計感染人數達 55851 人。

