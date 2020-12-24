歷史性一刻！歐盟主席：英國與歐盟達成脫歐協議

週四 (24 日) 歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 正式宣布，英國與歐盟已達成脫歐協議。

自三月以來，雙方一直處於激烈的談判中，雙方在競爭規則和捕魚權，及其新關係的治理方面存在重大衝突。英國和歐盟終於在 12 月 31 日截止日前達成了一項歷史性的貿易協議，接下來，這份協議還需要英國和歐盟議會的批准。

英國首相強生推文表示：「英國脫歐協議已達成。」

英國首相強生推文表示，協議已達成。 (圖片：強生推特)

歐盟委員會主席馮德萊恩稱，這是一項很好的 (英國脫歐) 協議。

馮德萊恩週四於新聞會上提到，這是一條漫長而曲折的道路，但我們已經取得了很多成績。這是一項公正、公平的協議，對雙方來說都是在做正確和負責任的事情。

馮德萊恩稱：「歐盟將與英國持續在各領域合作，英國是值得信賴的夥伴。我知道這對一些人來說是艱難的一天，但對英國朋友們，我想說，離別是如此甜蜜的悲傷。」

毋庸置疑，這項協議將降低出口商的關稅和成本，讓英國避免了可能帶來災難性的無協議脫歐局面。

Berenberg 分析師 Kallum Pickering 表示，脫歐協議將消除英國經濟的主要下行風險。

英鎊兌美元此前已升 1.5% 穿 1.36 關口，脫歐協議達成的消息發布後，英鎊兌美元收斂漲幅，小漲 0.47%，暫報 1.355。歐元兌美元小漲 0.04%，暫報 1.2189。

iShares MSCI 英國 ETF (EWU) 上漲 0.07%，暫報 29.39。Invesco CurrencyShares 英鎊 ETF (FXB) 上漲 0.43%，暫報 131.05。Franklin FTSE 英國 ETF (FLGB) 持平，暫報 22.33。