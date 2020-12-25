美前財政部長反對2,000美元現金紓困 憂心經濟過熱

美國前財政部長 Larry Summers 在週四 (24 日) 表示，向美國人發放 2000 美元的紓困現金作法，將會是一個錯誤。此番言論也使他成為首位反對直接救濟的民主黨人。

Summers 在接受採訪時表示，聯邦政府不應將重點放在通過直接救濟來增加消費者支出上，因為這會帶來經濟暫時過熱的風險。出於同樣的原因，他也不是太支持國會兩黨已經達成協議的約 600 美元現金發放。

Summers 指出，當局已經採取了刺激措施，遠遠超過了應該要填補的缺口。如今應該要考慮的是，不是人們不想花錢，而是因為他們不能花錢，他們無法搭乘飛機或去餐廳用餐，他認為當務之急應該是促進消費者支出的水準。

上述言論也引來了美國部分人士的抨擊，他們抨擊 Summers 與如今正在困境掙扎的美國人已經脫節，表示如果沒有得到政府幫助，陷入困境的美國人將無家可歸，挨餓受凍。

美國參眾兩院日前通過了 8920 億美元刺激計畫，以及與刺激計畫綁在一起的 1.4 兆美元聯邦預算支出。新一輪刺激包括發放 600 美元現金、每周 300 美元補充失業救濟金、疫苗分發資金，以及 2840 億美元薪資保護計畫 (PPP)、150 億美元航空業援助等。

不過，川普認為國會通過的近 9000 億美元刺激計畫「不合適」，並呼籲議員修改內容提供更多援助，包括發放 2000 美元現金給個人和家庭。民主黨人接受提議，24 日於國會提出將紓困金額提高至 2000 元，但遭到共和黨人否決。