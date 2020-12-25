英國有超過60萬人已接種了新冠肺炎疫苗

英國政府在週四 (24 日) 表示，自本月初在英國開始接種新冠肺炎疫苗以來，已有 60 萬英國公民接種了輝瑞 BioNTech 疫苗。

根據英國衛生部公佈的數據顯示，從 12 月 8 日至 12 月 20 日開始啟動疫苗接種以來，已經有 61 萬 6,933 名英國公民接種了疫苗。

本月初，英國成為全球首個批准輝瑞 BioNTech 疫苗的國家。目前英國總共訂購了 4000 萬劑輝瑞疫苗，英國衛生部長 Matt Hancock 表示，預期今年年底前將能收到數百萬劑疫苗。

英國目前有 500 多個疫苗接種地點，80 歲以上的公民以及衛生護理人員優先接種。

Hancock 在週三也表示，英國製藥商阿斯利康 (AstraZeneca) 已經向英國藥品監管機構提交了該公司疫苗的完整數據資料。英國當局在週四表示，已開始對數據進行分析，將會在最短時間內做出決定。

英國在上周末發現新變種病毒，使得倫敦等地區陷入更嚴格的防疫封鎖措施當中。變種病毒株「B.1.1.7」使得病毒傳染力增加 70%，並對兒童更具傳染力，導致該國實行了更嚴格的 4 級防疫限制，在一年中最繁忙的購物季期間，許多商店被迫關閉。同時，有超過 40 國對英國發出飛航禁令，連帶影響該國貨運和某些食品向英國的運輸。

研究公司 Heteronomics 的首席經濟學家 Philip Rush 表示，新的防疫封鎖措施很可能會延續到明年的前幾個月，恐將導致英國出現雙底衰退。