〈台經院看景氣〉打炒房有利房市多頭走更久 看房價溫和漲

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 11 月營建業營業氣候測驗點，結束連 2 月上揚，更有近 55% 不動產業者對未來半年看法轉悲觀，台經院院長張建一指出，隨著我國經濟穩定成長，房價仍有機會溫和上漲，政府部會現在是抑制炒房不是打房，建立中長期健全房市的機制，反而有望使房市多頭市場走得更長遠。

張建一說明，此次政府出手抑制房市，主要是擔心一旦形成全台民眾對房價上漲的預期，未來抑制泡沫要花費的資源會更多，不得不提前出手。

台經院指出，營建業年底前趕工潮湧現，列管重大公共建設達成率突破 10 餘年來新高，工程預算消化漸趨順遂，加上廠房擴建、廠辦都更等投入案量相對較多，工程款認列更集中，使 11 月營造業景氣以成長視之。

展望未來，台經院則提醒，儘管科技廠房投資需求絡繹不絕，但受到政府預算重分配影響，重大公建土木標預算消化速度將相對放慢，預期未來半年營建業景氣表現將持平。

不動產方面，近期政府各部會陸續對打炒房釋出措施，以差別式管制代替全面打壓，預料多少可杜絕近期投機房市的風氣，使交易結構重回以自住型買方市場為主，但短期內房市勢必經過一段調整期，導致這次調查中，有將近 55% 不動產業者對未來半年看法較為悲觀。

台經院進一步說明，由於房貸利率處低檔、市場資金充沛、房產仍是國人投資首選等，自住買盤仍穩定向上，尤其政府動態性隨時調整政策，並建立中長期健全房市的機制，反而看好將使此波不動產多頭市場可走得更遠更久。