〈楊金龍臨時記者會〉看房價「溫和」上漲 期達成緩著陸效果

台灣央行總裁楊金龍今 (7) 日無預警召開臨時記者會，宣示祭出四大打房措施，楊金龍表示，事實上目前房地產風險控管很好，而比起前一波打房時的房價大漲，現階段房價走勢還算是溫和，但央行選擇在此時祭出選擇性信用管制，主要是希望讓房價達到溫和緩著陸的效果。

不同於央行前一波打房，自 2010 年起陸續幾次擴大範圍，楊金龍指出，此次是一口氣將範圍擴至全台，並增加餘屋貸款管制。

楊金龍進一步指出，2010 年 6 月起央行祭出多次選擇性信用管制，每季陸續擴大管控範圍，而此次雖祭出打房措施，實際上房價僅溫和上漲，且房地產風險控管很好，呆帳率不高、有擔保品。

然而，央行此次 6 位常務理事一致通過調整不動產貸款針對性審慎措施，主要是因「已經有第一次的經驗，覺得不要讓房地產飆漲得很高後硬著陸，這樣對建商、銀行和消費者都不好，因此希望藉此達到房價溫和緩著陸」。

房價上漲熱度擴至中南部

楊金龍坦言，到目前為止，觀察銀行風險控管得很好，且房價溫和上漲，但發現低貸款成數越來越少、高貸款成數越來越多，且不同於前一波房市上漲集中在特地區域，這一次由於台商回流，範圍擴大至桃園，以及新竹、台中和台南等科技園區附近區域，建商也趁機推案，因此，決定一口氣祭出四大管制措施，但後續還會做滾動式檢討。

至於被問及為何選在這個時間點而非下周理監事會議後宣布，楊金龍說明，提前經過周延討論後提出，應該是很合適符合社會期待。