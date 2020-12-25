盤前財經大事搶先讀2020年12月25日

今日操盤前瞻

美國股市休市一日

日本 11 月零售銷售

法說會：東森、達新、亞翔

新股掛牌：上洋、智聯服務

川普揚言否決 9000 億美元刺激法案 氣候立法面臨風險

美國總統川普週四 (24 日) 宣布，他計劃否決近 9000 億美元財政刺激法案，他除了反對直接發放 600 美元現金，還反對 350 億美元的清潔能源研發資金，這讓美國的氣候立法面臨風險。閱讀全文...

英國脫歐協議達陣疫情仍未平 長期傷疤需數年才能修復

英國與歐盟週四 (24 日) 宣布達成脫歐貿易協議，近四年半以來市場可以放下無協議脫歐的擔憂，但考量到疫情衝擊，英國金融市場可能還需要數年時間才能痊癒。閱讀全文...

寬鬆貨幣外溢效果顯現 11 月資金指標創多個新高

台灣央行昨 (24) 日公布 11 月金融情況，M1B 年增率上升至 14.3%，寫 2010 年 6 月以來新高，M2 年增率也上升至 7.6%，創 2009 年 10 月以來新高，同時，證券劃撥存款餘額、活期性存款，以及外匯存款均續創高，央行指出，多個資金指標均為金融海嘯以來甚至歷史新高，反映各主要央行寬鬆貨幣政策的外溢效果。閱讀全文...

央行重申：都更和危老重建不受打房措施限制

對於全國商總不動產委員會主委謝坤成表示，央行四大打房措施將打擊危老重建與都更案件進行，央行昨 (24) 日重申，都更和危老重建等案件不受不動產抵押貸款業務規範限制。閱讀全文...

貿聯 - KY 電動車新斬獲 再奪兩家美系客戶新單 明年上半年出貨

貿聯 - KY(3665-TW) 電動車佈局大躍進，電池電源管理線束已是特斯拉主力供應廠商，再奪兩家美系新創電動車品牌訂單，供應豪華電動車及電動皮卡連接線束，其中一家年產量最大將達 40 萬台，明年上半年起將陸續貢獻營收。閱讀全文...

壽險業前 11 月匯兌成本突破 2600 億 稅前獲利 2081 億元 雙創歷史新高

新台幣今 (2020) 年以來強升 4.3%，也讓壽險業累計的匯兌成本衝到 2603 億元，續創歷史新高；不過，前 11 月稅前獲利也達 2081 億元，雙創新高紀錄，且已經超越去年全年表現，年成長 23.1%；而淨值則在連續 3 個月下滑後，轉為成長。閱讀全文...

立院表決大戰 萊豬 9 項行政命令全過關 明年元旦起實施

針對開放進口含萊劑美豬、30 月齡以上美牛等 9 項行政命令，立法院會昨 (24) 日上演表決大戰，朝野經過一整天表決後，最後在民進黨團人數優勢下，9 項行政命令全數准予備查，將於明年 1 月 1 日起實施。閱讀全文...

金融業壓力測試 銀行明年股利發放 要看測試結果臉色

金管會昨 (24) 日宣布，啟動銀行業監理壓力測試，金管會強調，我國疫情雖然控制穩定，但國銀明年規劃股利政策時，要把此次壓力測試結果納入考量，審慎衡酌盈餘分派方式。閱讀全文...