連吞4根跌停後 旭富今爆出逾4萬張巨量打開跌停

原料藥大廠旭富 (4119-TW) 桃園蘆竹廠區 20 日發生火警，生產線幾乎全毀，受利空消息衝擊，股價已連吞 4 根跌停，旭富積極尋求委外代工及授權生產等解決方法，儘管今 (25) 日仍以跌停開出，但隨即湧進大量買單，帶動股價打開跌停，一度拉升至平盤價位，成交量盤中爆出逾 4 萬張。

受火警陰霾影響，旭富今天開盤再度打入跌停，來到 73.8 元，第一盤成交量達 7650 張，但在逢低承接買盤進場後，隨即快速打開跌停，一度拉升至平盤價 81.9 元，截至下午 1 點，成交量已達 4.1 萬張。

旭富 20 日發生重大火災，金屬鈉存放超量遭重罰 70 萬元。財務經理楊文禎日前表示，生產線幾乎全毀，已與客戶取消明年第 1 季訂單，總金額約 6 億元，且公司僅一個生產廠區，沒有其他廠區可進行生產，加上製藥有 GMP 認證等問題，訂單難轉單給同業。

楊文禎說，目前初估資產財務損失約 8 億元，但有投保財產保險，可將損失降至最低，至於重新安裝設備還需要半年時間，才有機會恢復生產，但仍難達過去水準，若廠區主結構損毀嚴重，產線建置時間恐再延長。

旭富大火還波及鄰近 4 家廠房，其中一間為廢紙處理廠影響較大，而公司有投保公共意外責任險，保額約 3000 萬元，後續還需待業者回報財物損失後進行賠償。