川普揚言否決9000億美元刺激法案 氣候立法面臨風險

美國總統川普週四 (24 日) 宣布，他計劃否決近 9000 億美元財政刺激法案，他除了反對直接發放 600 美元現，還反對 350 億美元的清潔能源研發資金，這讓美國的氣候立法面臨風險。

美國國會已將近 9000 億美元刺激計畫綁定 1.4 兆美元預算支出的法案送至川普桌上，川普至今未簽署，週四 (24 日) 川普公開表態，他將否決這項刺激法案。

川普不願簽署的癥結點除了在於對美國民眾發放的 600 美元現金規模太小之外，川普還反對該法案中的 350 億美元清潔能源研發資金。

當選總統拜登將氣候變遷列為上任首要任務之一，推動延長太陽能投資和風電的稅收抵免 (tax credit)，拜登目標在 2035 年腰斬美國建築的碳排量，2050 年前實現 100％清淨能源與零碳排經濟體。

賓州州立大學地球系統科學中心主任 Michael Mann 提到，美國國會剛剛通過的支出法案得到了民主黨和共和黨的支持，暗示前進的道路平坦，這是一個積極的訊號，表明 2020 年很可能是我們扭轉美國氣候行動的一年。

但川普立場與拜登南轅北轍，今年 11 月 5 日美國已成為世界上第一個正式退出《巴黎氣候協定》的國家。拜登已公開表示，待他入主白宮，美國將重新加入《巴黎氣候協定》。

隨著美國聯邦政府即將關門、1200 萬倚賴失業補助的民眾耶誕節隔天頓失津貼，租屋族將因暫停驅逐令年底到期而無居所之際，川普的否決還將使主要的氣候立法面臨嚴重風險。