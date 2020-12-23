投資氣候變化 正逢天時地利

【施羅德環球氣候變化策略四】

施羅德環球氣候變化策略基金產品經理林良軍表示天時地利帶來的優勢，讓氣候變化投資正是時候。

怎麼說呢？「天」代表了天候異常，近年來北極冰融愈來愈快、澳洲不斷出現野火、美國颶風一個接一個來、歐洲夏天必有熱浪，2016 年《巴黎協定》因此訂定控制全球升溫不超過 2℃的目標。「時」指的是時來運轉，歐盟發布氣候變化法，提出綠色新政聚焦能源轉型；拜登勝選美國可望重回巴黎協定，承諾 4 年投資再生能源 2 兆美元，並催生碳稅法。

「地」則是各地響應，全球 195 國致力節能減碳、66 國目標 2050 年達到 0 碳經濟；2030 年起各國紛紛禁售燃油車，佔全球 70％GDP 的國家發展氫能等。而「利」是利之所趨，全球減碳每年需投資 2 兆美元達成減碳目標，歐盟亦挹注 7500 億歐元成立復甦基金，帶來利基。

天時：「天」候異常下法規與「時」俱進

聯合國氣候變化政府專家委員會（IPCC）評估報告指出，若不控制溫室氣體排放，全球均溫上升將導致 70～90％的珊瑚礁死亡、全球 8 成人口面臨水資源危機，同時更劇烈的極端氣候如高溫熱浪、森林大火、乾旱、洪水、強颱、農作欠收等將更頻繁。

在如此天候異常之下，歐盟和全球 66 國開始訂定法規，致力於 2050 年成為 0 碳排經濟體。也就是說，2050 年全球溫室氣體排放量必須比目前減少 80％，才能達到《巴黎協定》升溫控制在 2℃的目標。

除了《巴黎協定》，歐盟去年底亦頒布綠色新政，率先通過首部氣候變化法，將促進潔淨能源、永續運輸、綠色建築 / 能源效率、循環經濟 / 永續食物四大商機。以潔淨能源為例，包括了再生能源、高壓電網、配送電網、電池、氫氣。而循環經濟 / 永續食物將促進永續農業、循環再生使用（資料來源：施羅德，2020 年 10 月）。

再者，拜登的勝選也成為氣候變化投資的下一波推力。民主黨和拜登已經承諾未來 4 年美國氣候變化投資支出將達 2 兆美元，並在 2025 年前催生碳稅法。可能的發展像是將改革法案和租稅獎勵且全國擴增潔淨能源，以在 2035 年達到 100％潔淨電力；投資 4000 億美元發展儲能設備技術，以及核能和碳捕捉；另外還有在 2030 年完成永續運輸、建築綠化並發展氫氣（資料來源：施羅德，2020 年 10 月）。

地利：各「地」響應也帶來投資「利」基

全球各地也響應 0 碳經濟，如美國、歐盟、英國、中國、巴西、印度等國都訂定了減碳目標。這同時也反映了電動車時代來臨，為了達到減碳，各國已明定禁售燃油車的時程表，最快的是荷蘭與挪威，將在 2025 年全面實施。其他國家像是比利時、印度、德國、愛爾蘭在 2030 年也將達成，台灣也訂定 2040 年達到目標。根據彭博新能源財經（BNEF）預估，2040 年電動車年銷售將達 5400 萬輛（資料來源：各國政府政策、彭博、施羅德，2020 年 11 月）。

各國減碳目標明確，也進一步帶來利多。以歐盟為例，7500 億歐元成立復甦基金，其中 250 億歐元投資再生能源 150 億瓦裝置、100～300 億歐元未來十年投資綠色氫能、200 億歐元投資未來兩年多電動車購買補助等等，並在 2025 年成立 200 萬個電動車充電站。而中國也預計 2025 年前投資 1.7 兆美元於能源轉型基礎建設充電站；南韓在 2025 年前亦將投入 93 億美元於再生能源、10 億美元投資電動車、補助 20 萬戶家庭太陽能電力（資料來源：歐盟執行委員會、施羅德，2020 年 11 月）。

是時候參與氣候變化投資了，以施羅德 (環) 環球氣候變化策略基金為例，為國內規模最大的氣候變化基金，今年以來規模亦快速成長了 12 億美元，正是佔了天時地利之便，未來更是潛力無窮，投資人不妨趁勢納入。

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