展望2021年氣候變化投資 不可忽視的三大主題

【施羅德環球氣候變化策略三】

施羅德環球氣候變化策略基金產品經理林良軍表示, 即將要告別 2020 年了，這個股債市表現如同雲霄飛車般表現的一年。相信大多數投資機構對 2021 年，皆持有較為樂觀的看法，但我們相信，在投資個別產業以及企業上，必須更為精挑細選，因為過去受惠低利、政策支撐的金融市場，效應會慢慢降低。贏家和輸家，在 2021 年輪廓恐怕會更為清晰。

而「氣候變化投資」所涵蓋的產業以及企業，今年表現亮眼。「法規頒布」以及「消費需求」是兩大推力，還有是三大主題蔚為潮流，有市場、也有話題，預期會是投資人持續聚焦的標的。

控制升溫 2°C 所帶來的三大投資趨勢

根據《巴黎協定》，全球須將升溫控制在 2°C 內，因此施羅德投資集團的推估，2030 年前全球碳排放量必須較 2010 年減少 33％，才能控制升溫不超過 2°C。為了達到這個目標，全球每年需投入 2 兆美元的金額，相當於全球股市的 15％，這也進一步創造三大投資主題。

第一個主題是電氣化。全球再生能源成本持續下降，有三分之二地區的風電和太陽能已成為最便宜的能源來源。加上儲能的成本亦下滑，促使再生能源邁入「近全時供電」（near firm）的新階段。1900 年代能源從生質燃料轉向煤炭，1960 年代則從煤炭轉向石油和天然氣，目前能源系統的結構性轉變才剛開始，正是投資能源轉型的絕佳時機。

隨著能源系統結構轉變而來的，是全球電動車銷售量料將明顯成長，由此衍生對相關電力、電池和電子零件的龐大新需求。各國已經制定全面淘汰傳統燃油車的目標（資料來源：彭博新能源財經、國際能源署、電子工業聯盟、施羅德，2020 年 6 月 30 日），最快的挪威，將在 5 年後全面淘汰傳統燃油車。一旦電動車普及，未來石油的需求量將遞減、電動車的電力需求量則會大增。因此，能源轉型的價值鏈投資機會無所不在，從潔淨能源生產、能源輸速與配送、儲能到電動運輸基礎設施，不一而足。

此外，歐盟的綠色新政已然成形，7500 億歐元的振興方案聚焦於修復經濟與能源轉型，包括擴大儲能、綠色氫能與碳捕捉及封存，有利於電解、燃料電池、儲能電池等產業；歐盟也提議設置 100 萬個電動車充電站，以鼓勵民間採用，屆時電動車供應鏈、電力設備也將受惠。另外還預計擴大離岸風電，並加強與能源系統的整合，有利於風力發電供應鏈、電纜、公用事業與網絡等，這些綠色措施皆是朝向電氣化進階發展。

氫能與永續消費 減碳新契機

第二項主題則是氫能 (hydrogen) 技術來臨。去碳化所需成本愈來愈高，農業、航空、船運、重工業等都需要電力以外的替代方案，氫是運輸及工業去碳化不可或缺的要素。因為相較於其他技術，氫能可以應用在更多領域，像是使用燃料電池的車輛、透過壓縮進行每日儲能等等。在綠色氫能成本持續下滑之下，未來的發展值得期待(資料來源：彭博新能源財經，2019 年 8 月。國際再生能源總署，2018 年 9 月)。全球氫能協會預估，到 2050 年氫能可能佔最終能源需求的 18％，整體潛在市場總值約為 2.5 兆美元。

第三個主題為永續消費。不管是能源或是非能源部門，都在著手減碳，而光農業在 2050 年之前就會將全球的「碳預算」使用完畢，因為從土地使用改變、農場到加工處理、交通運輸、零售等，都會造成碳排放。為了達到減碳，替代蛋白質成為新契機。替代蛋白質目前在全球肉品產業佔比不到 1%，如果比較植物性漢堡以及牛肉漢堡，植物性漢堡能減少用水量 99％、減少土地使用 93％、溫室氣體排放量減少 90％、減少耗能 99％(資料來源：Beyond Meat, 巴克萊預估，2020 年)。一旦植物性蛋白質達到和植物性奶類近似的市佔率，施羅德投資集團預估，10 年後市值將達 1400 億美元，是目前（140 億美元）的 10 倍。

總結來說，對於氣候變化投資而言，2021 年至關重要，能源與運輸業去碳化已經開始，氫能將躍升為主要的去碳化課題，永續飲食和時尚則具備龐大潛能驅動投資與變革。而這三大主題，都會是氣候變化投資的主要範疇。



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