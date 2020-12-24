分析師警告市場太樂觀 再生能源泡沫恐吹來

週三 (23 日) 華爾街分析師警告，目前市場太過樂觀，再生能源泡沫恐吹來，多頭可能面臨麻煩，美股有回檔風險。

華爾街分析師 Luke Palmer 發文表示，再生能源泡沫是當前一個熱門的主題，考慮到普拉格能源 (PLUG-US)、特斯拉 (TSLA-US)、蔚來汽車 (NIO-US) 估值高得驚人，整體成長型股市值營收比 (PSR) 都超越 2000 年網路泡沫峰值。

成長股歷年市值營收比 (PSR) (圖片：翻攝 marketwatch )

Luke Palmer 稱，人人都期待再生能源未來，這並不意味著這些企業的估值在短期內是可持續的。

市值營收比＝股價／每股營收 = 總市值／營收。該指標可以用於確定股票相對於過去業績的價值，比率越小，投資價值越高。

與此同時，相對強弱指數 RSI 也透露端倪，Luke Palmer 稱，就像網路泡沫時期一樣，季度 RSI 近年來一直在逐漸走低 (喪失動能)，而標普 500 指數屢刷新高。

Luke Palmer 指出，這是有意義空頭背離 (bearish divergence)，暗示多頭將面臨麻煩，空頭準備接手。

Jefferies 全球股市策略師 Sean Darby 說，今年和與去年年底幾乎一模一樣，風險指標開始流露出樂觀情緒，但市場情緒有點太樂觀了。全球股市風險偏好指數創年度新高，而投資者情緒調查顯示，看多的人連續 4 週超過 60%，自 1 月 18 日以來最高。

Sean Darby 警告，過度看漲的情緒，可能意味短期美股有盤整風險。