兩黨溝通未果 共和黨否決民主黨的每人2000美元紓困金提案

在川普嫌每人派發現金 600 美元太少，要求國會上調金額後，眾議院民主黨人試圖在週四 (24 日) 的形式會議 (pro forma session) 上通過新提案，將每人發放金額提高至 2000 美元，以落實川普建議，但仍遭共和黨人否決，兩黨溝通未果。

歷經數月談判後，兩黨國會議員終於打破僵局，通過約 9000 億美元的紓困方案，不過川普並不滿意，不僅批評法案的每人發放金額過低，還要求國會刪減不必要的預算，包含對部分國家的援助項目，否則將不簽署支出計畫。

針對川普言論，眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 很快表示支持，並呼籲共和黨人與民主黨同心協議，一同滿足川普對於紓困方案的要求。

眾議院多數黨領袖、民主黨眾議員 Steny Hoyer 週四 (24 日) 在會議上提出向每人發放 2000 美元紓困金的提案，但因未獲眾議院少數黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy) 批准而遭否決。

新提案遭否決後，佩洛西隨後於聲明表示，下週一 (28 日) 將再度召集眾議員，對 2000 美元的提案進行重新投票。她說：「若總統對向每人發放 2000 美元態度很認真，他必須呼籲眾議院共和黨人停止反對。」

另一方面，共和黨眾議員 Rob Wittma 試圖根據川普提出意見，要求重新評估外國援助相關的支出法案，但此舉遭到民主黨人否決。