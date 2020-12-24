〈房產〉房仲：看漲房價比例連三升至58% 創2013年Q2以來新高

根據永慶房屋 2021 第一季網路會員調查，全台認為房價看漲的比例由上季的 48% 再往上攀升至 58%，較上季再增加 10 個百分點，看好的比例連升三季，顯示近 6 成消費者看漲房價，看漲比例創 2013 年第二季以來新高。

永慶房屋業管部協理謝志傑分析，本次調查時間是在政府祭出打炒房政策前，在全球施行寬鬆貨幣政策與大規模財政刺激下，市場資金氾濫，部分資金流入房市，讓房市熱度加溫，推升消費者對房市信心，看漲比例連續三季都有 10 個百分點以上的提升，顯示消費者對房價有上漲的預期。不過，政府在 12 月推出打炒房政策後，抑制炒風，消費者對於房價預期是否改變，值得下一季持續觀察。

另分別觀察七都會區對於 2021 年第一季房價的看法，謝志傑說明，新竹、台中看漲比例分別為 73% 與 72%，最樂觀，而桃園、台南、高雄看漲比例也超過 6 成，顯示全台各主要都會區消費者皆看漲 2021 年首季的房價表現。

根據本次調查結果顯示，發現 67% 消費者認為 2021 年就是購屋好時機，顯示消費者認為在美國總統大選底定、疫苗開發已臻成熟，全球疫情可望獲得控制，讓大家回歸正常生活，不確定因素減少，2021 年即是進場購屋的最佳時機。

謝志傑指出，由本次調查發現，受訪者普遍認為房價有明顯漲幅，房市也似乎有過熱跡象，希望政府出手穩定房市，而在 12 月初行政院推出「健全房地產市場方案」，之後央行祭出選擇性信用管制、財政部對銀行實施不動產專案金檢、內政部持續推動實價登錄 2.0 修法等措施，與本次消費者調查結果不謀而合。

永慶本次房產趨勢前瞻報告問卷調查，採「電子郵件」方式寄發永慶房仲網會員與官網點入。調查時間為 11 月 14 日到 11 月 29 日。回收有效問卷數為 897 份。