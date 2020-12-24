〈房產〉今年房市回溫 主流產品在低總價2、3房型

市調機構統計，今年北北桃竹等地新成屋、預售屋建案房型比例仍以 2、3 房為大宗，其中新北、桃園與新竹地方的 2、3 房比例都超過 8 成，新北市占比更逼近 9 成。台北市 2、3 房房比例相對雖較低，但仍達約 7 成左右，顯示相對低總價的首購、首換市場較為熱絡，房市並非全面回溫。

雙北市今年 2 房型占比同步激增，台北市由去年的 29.4% 升至 35.1%，增加 6.1 個百分點；新北市則由去年的 37.5% 升至 43.8%，增加 6.3 個百分點。有趣的是，雙北市今年 1 房型占比下滑，其中台北市減少 5.7 個百分點至 13.1%，新北市則減少 3.6 個百分點至 4.8%。

住展研發長何世昌分析，雙北市 1 房型比例急降，並非意味著極低總價市場沒人氣，而是產品規劃走向改變了。過去 15 坪到 20 坪初頭的產品，通常會規劃為大套房、1 房 1 廳或 1+1 房，但如今這個區間的坪數卻大量被硬擠成 2 房，尤以大台北最為盛行。

這種「假 2 房、真 1 房」的迷你房型總價與大套房差不多，卻多出一間房間。迷你房型對於無力負擔正常 2 房的購屋族來說是個退而求其次的選擇。對於包租公而言出租投報率高，一時蔚為風潮。因而大台北地區才會出現 2 房型比例上升而 1 房型下降的特殊現象。

何世昌指出，雖然今年房市買氣回升，房價也同步上漲，但房型比例走勢卻與過去多頭情況不同。過去房市大多頭時期，4 房型占比達 25% 以上，是很平常的事。主因是此時當房價看漲時換屋族買盤容易出籠，建商規劃產品時就會放大坪數。然而，今年 4 房型比例並未大幅增加，且占比均低於二成，顯示房市確實未全面回溫，資金高度集中於中、小坪數市場。大坪數、高總價市場依然挑戰重重，致使建商不願放膽把坪數作大。

在北台灣各縣市中，又以新北市 2、3 房占比達 87% 最高，其次是桃園市約 84%。由於新北與桃園本身的首購、首換族群買盤出來，再加上「脫北者」暴增，大量外流到新北與桃園等地。為了同時兼顧本地與外來客等兩股買盤，規劃 20-50 坪房型成為最大公約數，尤其是新興重劃區的建案十之八九都是這類房型。

至於新竹因收入高、房價親民，歷年主流房型都以 3 房型為主，今年也不例外，且 3 房型占比更一舉上升至約 58％，3 房比例是北北桃竹中最高的地方。