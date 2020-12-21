〈房產〉疫情邊境管制未鬆手 前10月外資來台置產買房減少14.4%

依內政部最新統計資料，今年前 10 月外國人在台購置不動產，建物取得 966 棟，與去年同期相比減少 14.4%，建物取得面積也減少 19.%，土地雖有 2119 筆交易，但與去年同期相比大幅下滑 37.7%，土地取得面積則下滑 31.9%。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，今年國際間交易深受疫情影響，雖然近年海外資金回流、台商大舉返台，但各國維持邊境管制，外國人來台置產不容易，故取得我國不動產數量下滑。

近 4 年來 1-10 月外國人在台取得不動產狀況，2020 年建物交易棟數是近 4 年首度跌破 1000 棟，外國人取得土地筆數與去年同期相比則大減 37.7%，在六都表現上，今年外國人取得建物棟數最多在台北市，共 218 棟、建物面積共 6004 坪，土地取得筆數最多則為桃園市 380 筆，土地面積共 4 萬 8829 坪。

郎美囡指出，台北市為政治經濟重鎮，許多跨國企業總部、研發中心都設立於台北市，故為外資置產的重點區域，也有部分是以僑外資入手住宅及商辦，至於桃園市房屋、廠辦、土地選擇性較多，交通及機能佳且價格低於雙北，除了外商設點佈廠外，台商回流也會透過第三地公司購置廠房及工業用地。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，現階段政府針對住宅市場打炒房，短期內外國人購置國內不動產量體出現震盪，惟國內防疫有成，且經濟表現穩健，仍為亞洲理想的置產區域，雖然住宅受到限制，但在低利環境下，商用交易量較具有期待空間。