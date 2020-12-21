〈房產〉冠德北市公辦更首案今上樑 2023年完工

由台北市政府推動的公辦都更捷運科技大樓站瑞安段，去年 3 月間動工後，由於工程進度順利，今 (21) 日由實施者冠德建設 (520-TW) 董事長馬志綱與台北市長柯文哲共同主持上樑儀式，全部工程預計 2023 年完工，冠德分回總銷金額約 40 億元。

北市府指出，捷運科技大樓站公辦都更案，引入民間資金活化利用計畫區內公私有土地，並取得私有地主 100% 同意，由公部門主導都更，建設地下 5 層、地上 34 層住商複合式智慧綠建築大樓並引入公共空間。

捷運科技大樓站瑞安段公辦都更案，地點位於捷運文湖線科技大樓站西側，打造地上 34 層、地下 5 層 SRC 大樓，1-8 低樓層為商業及辦公空間使用、9-34 樓作住宅空間使用，全部工程預計 2023 年完工。

冠德建設副總經理張勝安指出，此公辦都更案總戶數共 248 戶，預計規劃 25-43 坪、每層七拼房型，冠德分回可售總銷約在 40 億元，預估 2023 年第一季開賣完工前，再進行銷售。

北市捷運科技大樓站瑞安段公辦都更案基地原為軍方管有的國有土地，位市中心精華地區，周邊文教氣息濃厚，金融商業服務機能完善，但土地閒置 20 餘年使用強度低，北市府為完備地區機能、帶動地區發展，斡旋公、私地主，並透過都市計畫將南側基地容積調派至北側基地，將南側土地劃設為公園用地，提供公共開放空間以期保留生活紋理並提升地區生活機能。

此外，此公辦都更案中段基地由北市府興建多目標使用停車場，提供停車空間、日照設施及區民活動中心等公益設施。