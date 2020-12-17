〈房產〉愛山林與立信合資江翠北推高樓層景觀建案 合計分回60億元

新北市江翠北側重劃區不斷有大型建商插旗，區域房價已走高到 5 字頭水準，愛山林 (2540-TW) 與立信機構合資在當地推出的「天禧」及「采蝶」兩水岸景觀高樓層建案，每坪開價 60-68 萬元，由愛山林與立信機構合資開發，持股比例 40% 及 60%，由於與地主合建，將各分回 30 億元總銷。

立信機構董事長賴運興今 (17) 日指出，整體江翠北側重劃區房價未來將上看 6 字頭。

新北市江翠北側重劃區，包括潤泰新 (9945-TW)、華固 (2548-TW)、信義 (9940-TW)、聯上發 (2537-TW) 等投入開發，市場能見度大幅提升，賴運興指出，立信機構在江翠北重劃區經營已經超過 10 年，推出 11 個建案。

「采蝶」已公開銷售，基地面積約 1428 坪，規劃地上 33 樓、地下 1 樓建案，由於有高架橋阻擋景觀，因此設計地上 1-6 樓為停車場，大廳接待區設置在 7 樓，賴運興強調，建案雖然是地下一樓設計，但地下結構開挖打到 53.5 米。

愛山林則負責代銷，總經理張境在指出，「采蝶」案公開後已銷售 5 成。

「天禧」案尚未正式公開，其基地面積約 1144 坪，規劃地上 28 樓、地下 5 樓建物，規劃格局坪數在 24-60 坪之間。

新北江翠北的「天禧」及「采蝶」案由愛山林與立信機構合資開發，持股比例為 40% 及 60%，由於是與地主合建，兩案將各分回 30 億元總銷。