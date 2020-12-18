〈房產〉北台灣北投及礁溪兩地溫泉宅成交放量 價格溫和走高

冬天泡溫泉，暖意上心頭，根據實價登錄統計，北台灣北投區、宜蘭礁溪兩地住宅平均成交量兩年來出現增長，成交價則溫和走升，以北投為例，今年 1-9 月交易量達 587 件，和 2018 年相比，增幅約 15.3%；今年前 9 月住宅每坪落在 42.8 萬元，與 2018 年相比，漲幅約 1.7%。

永慶房產集團研展中心依據實價登錄資料，統計宜蘭礁溪鄉住宅物件平均成交單價及成交量，今年 1-9 月交易量有 267 件，跟 2018 年同期相比，增幅約為 15.1%；而今年前 9 個月住宅每坪單價約落在 23.1 萬元，也較 2018 年同期成長達 9.5%。

有巢氏房屋北投石牌裕民加盟店店長陳秉誠表示，溫泉宅主要集中於新北投捷運站附近，以光明路、溫泉路一帶的大樓居多，屋齡介於 10 年上下的中古屋平均成交每坪落在 40-50 萬元，若是高樓層，每坪會再多 3-5 萬元，而溫泉宅管理費通常也比一般住宅來的高，一坪約 80-90 元。

鄰近新北投捷運站的溫泉宅，大多步行 3-10 分鐘內可抵達，當地知名溫泉宅如「十泉十美」、「極上之湯」、「雲天」，屋齡 10 年左右、20 坪內的高樓層房型，總價約在 700-800 萬元不等。陳秉誠也提及，近年來以 15-20 坪的「小宅」產品較夯，除了景觀和捷運利多考量，價格有利成為自住購屋者的口袋名單。